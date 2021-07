W Srocku w powiecie piotrkowskim w Łódzkiem rozpoczął się protest zwolenników AgroUnii. Rolnicy utrudniają ruch na drodze krajowej nr 12.

Protest zorganizowany przez AgroUnię / Grzegorz Michałowski / PAP

Jak informuje reporter RMF FM Tomasz Skory, protestujący rolnicy nie zamknęli przejazdu krajową "12", wprost blokując przejazd maszynami, jak się wydawało. Protest polega na poruszaniu się trasą w jednolitej kolumnie co najmniej kilkudziesięciu albo nawet 150 - jak zapowiadał lider AgroUnii Michał Kołodziejczak - ciągników. Towarzyszą temu wybuchy petard, kłęby dymu ze świec dymnych.

Jak mówią protestujący z AgroUnii, protest to przejaw niezadowolenia wobec polityki rolnej prowadzonej przez rząd.

Protestujemy m.in. przeciwko zabijaniu zdrowych zwierząt w wyniku przymusowego uboju podczas epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF). Rząd nie radzi sobie z tą chorobą - wyjaśnił Kołodziejczak.

Możemy tylko przeprosić kierowców za utrudnienia, ale rolnicy mają swoje racje. Rząd od dwóch lat ich nie słucha. Teraz musi posłuchać - powiedział lider AgroUnii.

Wstrzymanie ruchu na jednej z ważniejszych dróg w centrum Polski Mogą oznacza kilkugodzinne kłopoty z przejazdem dk 12, dk 91 i S8 - ostrzegli drogowcy.

W miarę możliwości należy unikać jazdy dk nr 12 przez Srock. Jadąc od Łodzi w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego można to zrobić, kierując się na budowaną autostradę A1, dojechać do węzła Piotrków Trybunalski Południe i tędy wjechać do miasta. Analogicznie należy poruszać się w przeciwnym kierunku - wyjaśnił rzecznik łódzkiego oddziału Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski.