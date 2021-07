O godz. 9 we Władysławowie na wysokości stacji benzynowej w kierunku Chałup i Helu zaczął się protest armatorów rybołówstwa rekreacyjnego. Do godz. 16 chcą oni blokować jedyną drogę prowadzącą na Półwysep Helski. W proteście biorą udział także rolnicy z AgroUnii.

Jak informuje dziennikarz RMF FM Kuba Kaługa po godz. 9 w proteście uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Część z nich ma ze sobą flagi AgroUnii. Policja odcięła dojazd do miejsca protestu, dlatego armatorzy spacerują po przejściu dla pieszych, przed którym nie stoją samochody.



Kierowcy utknęli w korkach, ale w oddaleniu od samego miejsca protestu.



Korek we Władysławowie. Skutki protestu armatorów rybołówstwa rekreacyjnego. Kuba Kaługa / RMF FM

Protestujący nie zamierzają odpuścić

Rolnicy i rybacy będą protestowali od godz. 9 do 16. Protestujący podkreślają, że do końca nie odpuszczą. Dwa tygodnie temu, jak się tu spotkaliśmy, to był tylko protest ostrzegawczy, przepuszczaliśmy co pół godziny samochody. W tej chwili nie będziemy przepuszczać, ustaliliśmy, że będziemy przepuszczać tylko uprzywilejowane samochody - powiedział dziennikarzowi RMF FM Kubie Kałudze Andrzej Antosik, jeden z liderów protestujących armatorów. Oprócz samochodów uprzywilejowanych przepuszczane mają być też auta, w których jadą ciężarne lub z małymi dziećmi. Jak informuje Kuba Kaługa, protestujący puścili też rodzica, który jechał do szpitala z dzieckiem.

Komenda Powiatowa Policji w Pucki ostrzega, że korki, które zwykle tworzą się w sezonie letnim, teraz będą jeszcze większe. Mundurowi będą kierować ruchem, jednak trzeba pamiętać, że na Hel prowadzi tylko jedna droga, dlatego nie będzie możliwości objazdu blokady, co dodatkowo utrudni ruch i znacznie wydłuży czas dojazdu do miejscowości Półwyspu Helskiego - napisali funkcjonariusze.

Policjanci apelują do wszystkich kierowców o rozwagę i ostrożność. Zalecają także zrezygnowanie z samochodu przy podróży na Hel i skorzystanie np. z pociągu lub promu.

Policja przed Władysławowem kieruje na objazdy osoby jadące w kierunku Karwii.



Protest jest prowadzony w związku z brakiem działań rządzących. Na początku 2020 roku podpisano porozumienie, w ramach którego armatorzy mieli otrzymać odszkodowanie za straty, jakie ponieśli w związku z zakazami połowów dorsza. Rząd jednak z tej obietnicy się nie wywiązał.

Michał Kołodziejczak powiedział, że problem rybaków i rolników są podobne. Lider AgroUnii chce z armatorami budować "wspólny front".