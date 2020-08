Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 28-letniej kobiety, która była w 17. tygodniu ciąży.

Prokuratura bada przyczynę śmierci 28-latki, która była w 17 tygodniu ciąży. Zdjęcie ilustracyjne / Andrzej Grygiel / PAP

Śledczy zabezpieczyli dokumentację medyczną 28-latki, zlecili też sądowo-lekarską sekcję zwłok, która ma pomóc w ustaleniu przyczyny śmierci.



Sekcję zaplanowano na piątek w Zakładzie Medycyny Sądowej w Poznaniu - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.



Do zdarzenia doszło w poniedziałek w wielkopolskim Ostrzeszowie. 28-latka poczuła się źle i z silnymi objawami duszności trafiła do tamtejszego szpitala na oddział ginekologiczny. Tam jej stan pogorszył się.



Z uwagi na jej ciężki stan lekarze z Ostrzeszowa podjęli decyzję o przetransportowaniu ciężarnej do szpitala w Ostrowie Wlkp. na intensywną terapię - tłumaczył rzecznik ostrowskiego szpitala dr Adam Stangret. Stan zdrowia kobiety pogorszył się pod koniec transportu, już na podjeździe do szpitala. Tam zmarła.



Doszło do zatrzymania krążenia. Resuscytacja z udziałem naszych lekarzy nie odniosła efektu - powiedział dr Adam Stangret.