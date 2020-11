Początek tygodnia zapowiada się mroźny i pochmurny, ale od środy w całym kraju będzie więcej słońca - wynika z orientacyjnej synoptycznej prognozy pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nadchodzący weekend temperatury mogą wynieść nawet 10 st. C.

Na zdjęciu pierwszy śnieg w Krakowie / Łukasz Gągulski / PAP

Jak informuje IMGW, w tym tygodniu Polska znajdzie się pomiędzy wyżem znad Rosji a ośrodkami niskiego ciśnienia znad Europy Zachodniej. Początek tygodnia będzie mroźny i pochmurny, gdzieniegdzie wystąpią słabe opady deszczu ze śniegiem lub śniegu, dlatego lokalnie może być ślisko.

Według prognozy tygodniowej, od środy w całym kraju będzie więcej słońca, a opady śniegu będą sporadyczne. Przyszły weekend zapowiada się znacznie cieplejszy, temperatura w dzień wyniesie od 5 st. C do nawet 10 st. C.

Poniedziałek, 30 listopada

W poniedziałek na przeważającym obszarze kraju należy się spodziewać lekkich opadów śniegu. Prószyć będzie w Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu, Zielonej Górze, Wrocławiu, Łodzi, Kielcach, Lublinie, Warszawie i Białymstoku. W Szczecinie, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Olsztynie synoptycy nie przewidują opadów, jednak niebo będzie zachmurzone.

Temperatury w Polsce będą oscylowały wokół zera. Najcieplej nad morzem, na Dolnym Śląsku i w Bydgoszczy, gdzie termometry wskażą 2 stopnie Celsjusza. W Olsztynie, Poznaniu, Zielonej Górze, Krakowie i Warszawie 1 stopień. W Łodzi, Lublinie, Rzeszowie i Katowicach 0 stopni. Najchłodniej w Świętokrzyskim i na Podlasiu, gdzie słupek rtęci spadnie o jedną kreskę poniżej zera.

/ Interia.pl /

Wtorek, 1 grudnia

W pierwszy dzień grudnia czeka nas przejaśnienie. Synoptycy zapowiadają dzień bez opadów w całym kraju, za wyjątkiem woj. zachodniopomorskiego, gdzie może przelotnie popadać deszcz. Częściowo słonecznie będzie w Łodzi, Kielcach, Krakowie, Rzeszowie, Lublinie i Warszawie. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże.

W porównaniu do poniedziałku widoczne będzie delikatne ocieplenie i nigdzie słupek rtęci nie spadnie poniżej zera. Na Ścianie Wschodniej i w Kielcach 0 stopni, w Olsztynie, Warszawie, Krakowie, Katowicach i Zielonej Górze 1 stopień Celsjusza. W Szczecinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu i Łodzi 2 stopnie. Najcieplej we Wrocławiu, gdzie termometry pokażą 3 stopnie powyżej zera.



/ Interia.pl /

Z każdym dniem coraz cieplej

W środę w całym kraju słonecznie, jedynie w nocy na południu kraju miejscami mgła, lokalnie marznąca. Temperatura maksymalna od -1 st. C na wschodzie i południu do 4 st. C na zachodzie. W nocy mróz do -6 st. C na wschodzie i do -2 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W czwartek i piątek - jak informuje IMGW - pogoda bardzo podobna, słońce na przemian z chmurami, na północy kraju gdzieniegdzie może poprószyć śnieg. W dolinach górskich nocą mgła, lokalnie marznąca. Temperatura w dzień od -1 st. C na północnym wschodzie do 3 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.

W weekend z południa napłynie cieplejsze powietrze a temperatura znacznie wzrośnie. Zarówno w sobotę jak i w niedzielę będzie pochmurno z przejaśnieniami, jedynie w sobotę na południu Podkarpacia i Małopolski może pokropić deszcz. Temperatura w dzień wyniesie od 4 st. C na północny i północnym wschodzie do 10 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.