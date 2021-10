We wtorek nad północno-zachodnim krańcem Polski pojawi się front atmosferyczny z przelotnymi opadami deszczu. Na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie - powiedział Szymon Ogórek, synoptyk IMGW-PIB.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Według prognozy pogody przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, wtorek będzie najmniej pogodnym dniem tygodnia.



Od północnego zachodu do kraju wejdzie bardzo mało aktywny front atmosferyczny. Już we wtorek nad ranem, na krańcach północno-zachodnich Polski może spaść symboliczny deszcz. W ciągu dnia front będzie się przemieszczał w kierunku wschodnim, stopniowo tracąc na sile. Do końca dnia dotrze do Warmii oraz do centrum kraju, niosąc ze sobą większe zachmurzenie i przelotne, bardzo słabe deszcze - powiedział Szymon Ogórek z IMGW.



Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od około 9-10 stopni Celsjusza na północy, około 12 st. w centrum i 14 st. na południowym zachodzie. Na Wybrzeżu i w rejonach podgórskich może wiać porywisty wiatr, z prędkością dochodzącą do 55 km/h.