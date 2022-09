W sobotę deszczowo i zimno w całym kraju. Lokalnie w zachodniej połowie kraju mogą wystąpić burze - poinformowała dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Synoptycy informują, że weekend i najbliższe kilka dni będą deszczowe. Wystąpią przelotne opady deszczu, będzie wilgotno i chłodno w całym kraju - powiedziała Agnieszka Prasek.



W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Opady deszczu wystąpią w całym kraju. Lokalnie w zachodniej połowie kraju burze. Prognozowana wysokość opadów w burzach od 10 do 15 mm.

Temperatura maksymalna od 14 stopni Celsjusza na zachodzie, 16 w centrum, do 17 na południowym wschodzie. Wiatr południowo-zachodni, zachodni, umiarkowany i dość silny porywisty do 60 km/h na północy.



W nocy na południowym wschodzie kraju zachmurzenie całkowite z opadami deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 25 mm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami.



Temperatura minimalna od 7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 9 w centrum i 10 na północnym zachodzie.



Wiatr z kierunków zachodnich, umiarkowany, dość silny i porywisty do 45 km/h.