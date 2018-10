Ciepła, jesienna aura utrzyma się w przyszłym tygodniu. W całym kraju nowy tydzień rozpocznie się słonecznie. W większości regionów temperatura nadal będzie przekraczać w ciągu dnia 20 stopni Celsjusza.

Poniedziałek, 15 października

Początek tygodnia zapowiada się równie ciepło i bezchmurnie. Rano na południowym-wschodzie i wschodzie kraju lokalnie mogą wystąpić mgły ograniczające widoczność do 200 metrów.



Temperatura maksymalna od 18-19 stopni Celsjusza na Podlasiu i Mazurach, przez 21 stopni w centrum, do 23 stopni na południowym-zachodzie Polski.



W większości regionów wiatr słaby i umiarkowany. Na Dolnym Śląsku powieje mocniej - do 60 km/h, a w szczytowych partiach Sudetów w porywach nawet do 90 km/h.

Wtorek, 16 października

We wtorek nadal będzie dopisywać jesienna aura. Pogodnie w całym kraju. Przejściowe zachmurzenia wystąpią jedynie na północy i północnym-zachodzie kraju.



W całej Polsce temperatura będzie oscylować wokół 20-22 stopni Celsjusza. Chłodniej jedynie na Podlasiu, gdzie termometry wskażą około 18 stopni.

Środa, 17 października

W środę temperatura podobna jak we wtorek. Nadal będzie ciepło i pogodnie.

Termometry pokażą od 19 stopni w Kielcach i Białymstoku, do 20-21 stopni w pozostałych regionach.



W całym kraju słonecznie, z przejściowymi zachmurzeniami.

