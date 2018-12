Aż 10 stopni Celsjusza zobaczymy na termometrach w najbliższy weekend. To wyjątkowe wartości jak na tę porę roku. Czy pogoda będzie równie zaskakująca w Boże Narodzenie? Czy wigilijną kolację zjemy oglądając biały puch za oknem? Sprawdziliśmy dla Was prognozę długoterminową.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Pierwszy tydzień grudnia rozpoczął się wyjątkowo jak na tę porę roku ciepło. Na termometrach pojawiło się w niektórych częściach kraju aż 13 stopni Celsjusza. Po cieplejszych poniedziałku i wtorku przyszło lekkie ochłodzenie, jednak na kolejny wzrost temperatury będziemy mogli liczyć już w nadchodzący weekend. Jak prognozuje IMGW, wówczas temperatura może sięgać nawet 10 stopni.

Prognoza długoterminowa

Pogoda na czwartek. Jak prognozuje IMGW, temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie do 5 stopni na Dolnym Śląsku. W dzień zachmurzenie będzie duże, ale możliwe są też większe przejaśnienia i rozpogodzenia - zwłaszcza na wschodzie. Z zachodu ku centrum powoli będzie przemieszczać się strefa słabych opadów śniegu, przechodzących w deszcz ze śniegiem i deszcz. Zarówno rano, jak i wieczorem w pasie centralnym od Kaszub po Górny Śląsk możliwe opady marznącego deszczu, powodujące gołoledź. Wiatr z reguły słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty.

W nocy z czwartku na piątek temperatura minimalna od -3 stopni na Podhalu i -2 stopni na wschodzie do 5 stopni na plusie miejscami na zachodzie. Zachmurzenie duże, w zachodniej połowie kraju możliwe okresowe opady deszczu. Na wschodzie opady śniegu lub śniegu z deszczem, w rejonie pasa centralnego możliwy deszcz. Uważajcie, w rejonie od Pomorza i Warmii, przez centrum, po Małopolskę i Podbeskidzie może pojawić się gołoledź powstała na skutek marznących opadów. W nocy mocniej powieje na północy i południu kraju. W Karpatach porywy wiatru do 80 km/h.

Pogoda na piątek

W dzień temperatura od 1 stopnia na południowym wschodzie do 10 stopni Celsjusza na zachodzie. Na przeważającym obszarze kraju okresowe opady deszczu, na wschodzie i w dolinach karpackich możliwy także śnieg lub marznący deszcz, powodujący gołoledź. Zachmurzenie będzie duże, wiatr umiarkowany i porywisty. Na zachodnim wybrzeżu porywy mogą sięgać 65 km/h, w Karpatach - nawet 100 km/h. W nocy z piątku na sobotę temperatura minimalna od 2 stopni na wschodzie do 6 stopni Celsjusza na północy i zachodzie kraju. Lokalnie na Podhalu spadek temperatury poniżej zera.

Pogoda na sobotę i niedzielę

Jak przewiduje IMGW, w weekend temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni na wschodzie do 9 stopni na południowym zachodzie. Chłodniej będzie na Podhalu. Tam lokalnie temperatura w dzień może wynieść zaledwie 2 stopnie Celsjusza. W sobotę i w niedzielę zachmurzenie duże, możliwe okresowe opady deszczu. Wiatr umiarkowany, czasem porywisty. W niedzielę na zachodzie silniejsze porywy mogą sięgać nawet 60 km/h. W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura minimalna od 0 stopni na wschodzie do 5 stopni na krańcach północno-zachodnich. Lokalnie na Podhalu w nocy spadek temperatury do -3 stopni Celsjusza.

Pogoda na poniedziałek

W dzień temperatura maksymalna od 1 stopnia na północnym wschodzie o 6 stopni Celsjusza na północnym zachodzie. Na Podhalu nadal najchłodniej - w dzień temperatura może wynieść lokalnie zaledwie -1 stopień. W poniedziałek zachmurzenie duże. Pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach i rejonach podgórskich - śnieg. Wiatr umiarkowany, w zachodniej części kraju porywisty. Na Pomorzu także mocniej powieje - tam porywy wiatru do 60 km/h. W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura minimalna od -2 stopni na północnym wschodzie do 4 stopni na północnym zachodzie, na Podhalu do -5 stopni.

Pogoda na wtorek

Temperatura maksymalna od 0 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do już tylko 5 stopni na północnym zachodzie, na Podhalu w dzień spadek temperatury do nawet -1 stopnia. W całym kraju możliwy deszcz i deszcz ze śniegiem, na południu i wschodzie opady śniegu. Zachmurzenie duże, wiatr umiarkowany, nad morzem porywisty. W nocy z wtorku na środę temperatura minimalna od -2 stopni na północnym wschodzie do 2 stopni na plusie na północnym zachodzie. Lokalnie na Podhalu możliwe -6 stopni Celsjusza.

Czy śnieg pojawi się na Święta?

Jak wynika z prognozy IMGW, w kolejnych dniach po nadchodzącym weekendzie temperatura będzie stopniowo coraz bardziej spadać. W prognozie także coraz częściej zaczną pojawiać się opady śniegu. Jednak czy do świąt Bożego Narodzenia zima zdąży zadomowić się w Polsce na dobre? Sprawdziliśmy prognozę długoterminową AccuWeather, która pokazuje, że do Świąt nie czekają nas żadne spektakularne rewolucje w pogodzie. Temperatura będzie utrzymywać się na stałym poziomie, w prognozie dla chłodniejszych rejonów kraju znajdują się również opady śniegu. Tuż przed Świętami - w okolicach 22 grudnia - sporo śniegu, bo nawet ponad 15 centymetrów, może spaść na południowym wschodzie.

Prognoza na Wigilię. Według prognoz AccuWeather 24 grudnia temperatura maksymalna w większości kraju wyniesie od około -2 do 0 stopni, w nocy temperatura minimalna przeważnie od -6 do -8 stopni Celsjusza, na południu w Wigilię możliwe również opady śniegu. Najcieplej będzie na północy, gdzie temperatura w dzień wyniesie około 1 stopnia, w nocy do -3 stopni.

Prognoza na Boże Narodzenie



25 grudnia zapowiada się podobnie jak Wigilia. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -3 stopni we wschodniej części kraju do 2 stopni na plusie na wybrzeżu. Według prognoz AccuWeather pierwszy dzień Świąt przyniesie też większe szanse na śnieg. Niewielkie opady mogą pojawić się w całym kraju, bardziej intensywne będą w górach. Dodatkowo na wybrzeżu prognozowany jest silniejszy wiatr. Temperatura minimalna od 0 do -6 stopni Celsjusza, na Podhalu w nocy nawet -9 stopni.

Prognoza na drugi dzień Świąt

26 grudnia będzie najprawdopodobniej ostatnim tak chłodnym dniem w grudniu. Tuż po Świętach temperatura wzrośnie, a mróz nieco odpuści. Przelotne opady śniegu w drugi dzień Świąt możliwe na północnym zachodzie kraju. Temperatura maksymalna w dzień od -1 do 3 stopni Celsjusza, chłodniej w górach. Temperatura minimalna od -1 do -6 stopni. W ostatnich dniach grudnia natomiast temperatura maksymalna w części kraju może wynieść 5-6 stopni na plusie.