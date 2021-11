Profesor AGH Vicentiu D. Radulescu pracujący na Wydziale Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie znalazł się na dorocznej liście najczęściej cytowanych na świecie uczonych - Highly Cited Researchers (HCR) 2021. Obecność naukowców w tym prestiżowym gronie jest wyrazem docenienia m.in. bogatego dorobku, który w formie cytowań jest wykorzystywany przez środowisko naukowe na całym świecie. Wyróżnienie dla naukowca z AGH wzmacnia jednocześnie pozycję uczelni w międzynarodowym Rankingu Szanghajskim.

Profesor AGH Vicentiu D. Radulescu pracujący na Wydziale Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Materiały prasowe

Lista HCR, przygotowywana co roku przez analityczną firmę Clarivate Analytics, wskazuje uczonych, których publikacje znalazły się wśród 1 proc. najczęściej cytowanych w 21 dziedzinach nauki.

Prof. Vicentiu D. Radulescu, matematyk rumuńskiego pochodzenia, który z AGH związany jest od trzech lat, otrzymał to elitarne wyróżnienie już po raz czwarty. W tym roku jednak ma ono szczególne znaczenie dla uczelni, gdyż zaledwie kilka dni wcześniej naukowiec otrzymał nominację na stanowisko profesora AGH. Tym samym wskazanie naukowca w gronie najczęściej cytowanych daje Akademii pewność awansu w międzynarodowym Rankingu Szanghajskim.

Prof. V. D. Radulescu jest cenionym na świecie specjalistą o spektakularnym dorobku naukowym. Według bazy MathSciNet jest autorem ponad 400 publikacji, które są cytowane około 8 tys. razy przez ponad 2200 autorów. Jego dorobek publikacyjny wypracowany w AGH w ciągu ostatnich trzech lat jest imponujący. Wśród nich znakomitą większość stanowią artykuły opublikowane w wysoko punktowanych, renomowanych czasopismach o ugruntowanej pozycji w świecie naukowym. Jest dla nas bardzo dużym wyróżnieniem i zaszczytem, że pan profesor reprezentuje AGH, przede wszystkim na arenie międzynarodowej - podkreśla prof. Jerzy Lis, Rektor AGH w Krakowie.

Prof. Vicentiu D. Radulescu prowadzi na Wydziale Matematyki Stosownej AGH w Katedrze Analizy Matematycznej, Matematyki Obliczeniowej i Metod Probabilistycznych badania naukowe w obszarze równań różniczkowych cząstkowych.

Warto podkreślić, że profesor jest także redaktorem naczelnym renomowanych czasopism Advances in Nonlinear Analysis oraz Boundary Value Problems, a także redaktorem takich czasopismach, jak Journal of Mathematical Analysis and Applications, Mathematical Methods in the Applied Sciences, Asymptotic Analysis czy De Gruyter Series in Nonlinear Analysis and Applications. W istotny sposób wspiera również swoim doświadczeniem, jako redaktor, czasopismo Opuscula Mathematica wydawane w AGH.

Oprócz prof. Vicentiu D. Radulescu w wąskim gronie sześciu naukowców z Polski, którzy znaleźli się w tym roku na liście HCR są także: prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, prof. Jacek Namieśnik z Politechniki Gdańskiej, prof. Hazem M. Kalaji ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego oraz Atanas G. Atanasov - afiliowany do Polskiej Akademii Nauk.