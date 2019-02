Jogurt, który kupiliście, nie nadawał się do jedzenia? Skład kupionej w sklepie potrawy nie był zgodny z obietnicą producenta? Macie zastrzeżenia dotyczące promocji związanej z jedzeniem? Możecie skorzystać z Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów Dotyczących Żywności. W tej nowej instytucji uruchomionej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Polską Federację Producentów Żywności bezpłatnie pomogą wam mediatorzy.

Do Centrum możemy zgłosić się np. w sytuacji, gdy zauważamy, że płatków owsianych albo owoców regularnie jest mniej, niż producent obiecuje na opakowaniu albo gdy mamy zastrzeżenia do tego, jak działa loteria promocyjna. Jeśli producent odmówi uznania naszej reklamacji, a my wciąż uważamy, że zostaliśmy potraktowani niewłaściwie, możemy poprosić o pomoc Centrum.

Mówimy wtedy: nie możemy dogadać się, sprawdźmy, co powiedzą o tym niezależni eksperci. Spróbujmy wypracować niezależne rozwiązanie - tłumaczy Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności. Pierwszym punktem, w którym reklamujemy produkt żywnościowy, jest sklep: tam składamy reklamację. Sklep może nas przekierować do producenta, tam toczy się postępowanie zgodne z procedurami. Jeśli reklamacja nie zostanie uznana, producent nam tego odmówi, a my wciąż uważamy że coś jest nie tak, jest dobry moment, aby zgłosić się do Centrum - dodaje.

Wszystkie dokumenty, które są potrzebne do starania się o wsparcie mediatora w staraniach o odszkodowanie można przesłać przez internet.