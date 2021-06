​Trudna sytuacja w pociągu PKP Intercity "Witkacy" z Zakopanego do Gdyni. W składzie zepsuły się wszystkie toalety i pasażerowie musieli w grupach wysiadać na dworcach, by skorzystać z WC - informuje polsatnews.pl.

Pociąg IC "Witkacy" wyjeżdża nad ranem z Zakopanego i zatrzymuje się m.in. w Krakowie, Łowiczu, Toruniu i Bydgoszczy, aż dojeżdża do Trójmiasta. Pokonanie całej Polski zajmuje mu ponad 12 godzin.

W każdym wagonie jest po jednej toalecie. Obecna jednak w pociągu posłanka Lewicy Paulina Matysiak zorientowała się, że na odcinku Łódź Widzew-Kutno każda z łazienek jest niedostępna dla pasażerów. Konduktor przyznał, że są "popsute".

Próbowano podmienić te wagony, lecz nie było wolnych. Dlatego na poszczególnych stacjach staliśmy dłużej, by pasażerowie mogli skorzystać z toalety poza pociągiem. Szły co najmniej kilkunastoosobowe grupy podróżnych - mówi Matysiak w rozmowie z polsatnews.pl. Posłanka nie wyklucza złożenia interpelacji do Ministerstwa Infrastruktury.

"Proszę nie pić więcej wody"

Jedna z pasażerek - pani Małgorzata - zrelacjonowała dla WP tę feralną podróż. Według niej, pasażerowie byli wypuszczani na stacjach z pociągu po to, żeby korzystać z dworcowych toalet. Niestety, te są płatne i każdy z pasażerów musiał opłatę uregulować we własnym zakresie - mówi pani Małgorzata.

Pasażerowie wysiadali z pociągu w kilkunastoosobowych grupach. Sama pani Małgorzata przyznaje, że ma problemy z poruszaniem się, więc nie była w stanie w krótkim czasie wysiąść z pociągu, żeby móc skorzystać z toalety, która znajduje się na dworcu. "Poszłam do obsługi, aby otworzyła WC. Powiedziałam, że to konieczność z mojej strony. Zgodzili się, zbiornik był co prawda pełny, ale można było skorzystać" - cytuje portal wypowiedź pasażerki. Pani Małgorzata usłyszała, że była to jednorazowa przysługa i od tej chwili ma nie pić więcej wody, gdyż toaleta nie zostanie jej już udostępniona. "Karygodna sytuacja" - skomentowała kobieta.

Każdy z pasażerów ma prawo do reklamacji

Wirtualna Polska zapytała o wyjaśnienie tej sprawy i otrzymała odpowiedź od zarządu PKP InterCity. "Pociąg 3560 IC Witkacy relacji Zakopane - Gdynia Główna, przed wyjazdem 28 czerwca br. ze stacji Zakopane został odfekalniony i nawodowany. Niestety w trakcie podróży w wyniku awarii toalety w składzie zostały wyłączone z użytkowania. Drużyny konduktorskie dołożyły wszelkich starań w niwelowaniu dyskomfortu wynikającego z zaistniałej sytuacji, m.in. zostały wprowadzone dłuższe postoje na kilku stacjach, dające czas pasażerom na skorzystanie z toalet dworcowych. Trwa sprawdzanie składu i wyjaśnianie przyczyn powstałej awarii" - odpowiedziała rzecznik prasowy PKP Intrecity Katarzyna Grzduk.

Jak dodała, każdy z pasażerów ma prawo do złożenia reklamacji. "Reklamację można złożyć w jednej z kas biletowych upoważnionych do sprzedaży biletów "PKP Intercity", za pośrednictwem poczty lub formularza na stronie intercity.pl" - pisze Grzduk.