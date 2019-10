Od przyszłego roku przeciętne uposażenie żołnierza zawodowego wraz z dodatkami zwiększy się o 576 zł - zapowiedział Andrzej Duda. Prezydent na poligonie w Nowej Dębie na Podkarpaciu spotkał się z żołnierzami 10. Brygady Kawalerii Pancernej.

Prezydent Andrzej Duda, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i szef BBN Paweł Soloch podczas wizyty w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej szkolącej się w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie / Piotr Polak / PAP

Prezydent Duda powiedział, że podpisane przez niego rozporządzenia o podwyżkach dla żołnierzy zawodowych oznacza, że przeciętne uposażenie żołnierza zawodowego wraz z dodatkami zwiększy się o 576 zł miesięcznie. Duda ocenił, że jest to kwota "niebagatelna". Wyraził nadzieję, iż zasili ona budżety domowe rodzin polskich żołnierzy zawodowych.

Prezydent podkreślił, że jest wdzięczny premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za to, że uwzględnił w przyszłorocznym budżecie wprowadzenie nowego mnożnika wynagrodzeń żołnierzy. Sama kwota bazowa także wzrośnie w roku 2020 - zaznaczył Andrzej Duda. Poinformował, że podwyżka wynagrodzeń dla żołnierzy zawodowych wejdzie w życie 1 stycznia przyszłego roku.

Zgodnie z propozycją ministra obrony uposażenia żołnierzy zawodowych wzrosną w przyszłym roku - wraz z dodatkami - średnio o 624 zł; przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniesie ponad 6 tys. zł - poinformowało MON. Wzrosnąć mają zarówno kwota bazowa, jak i mnożnik. Mnożnik, według którego ustala się przeciętne uposażenie brutto, jest określany w rozporządzeniu prezydenta.

Po wprowadzeniu podwyżek, przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych z dodatkami i miesięczną równowartością dodatkowego uposażenia rocznego ma wynosić 6153 zł. (Dotychczas jest to 5529 zł). Propozycja uwzględnia przewidziane w projekcie ustawy budżetowej podwyższenie kwoty bazowej do wysokości 1614,69 zł (obecnie 1523,29 zł) oraz wzrost wielokrotności tej kwoty (mnożnika) do wysokości 3,811 (aktualnie 3,63).

Szef MON: Podwyżka dla żołnierzy dowodzi, że prezydent i rząd dbają o Wojsko Polskie

Szef MON Mariusz Błaszczak oświadczył, że zatwierdzona przez prezydenta podwyżka uposażenia żołnierzy Wojska Polskiego jest jeszcze wyższa niż ta, która weszła w życie od 1 stycznia tego roku.

Dodał, że "to jest dowód, że zarówno pan prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych, jak i polski rząd, dbają o Wojsko Polskie". Wojsko Polskie jest coraz liczniejsze, rozwija się liczebnie, jest wyposażane w najnowocześniejszy sprzęt, ale także żołnierze Wojska Polskiego są godnie uposażeni - to jest niezwykle istotne do tego, żeby państwo polskie udowodniło swoją aktywność, żeby państwo polskie pokazało, że dba o żołnierzy Wojska Polskiego - podkreślał szef MON.