​Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim wręczył cztery nominacje na pierwszy stopień generalski w wojsku. Podkreślił, że chciałby, aby "armia była taka, żeby nikomu nie opłacało się podnieść nigdy ręki na Polskę". Zwracał się też do rodzin żołnierzy mówiąc, że to one niosą ciężar ich służby. "Wstąpienie do wojska oznacza także ryzyko utraty życia" - zaznaczył prezydent.

