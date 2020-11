"Zasady przyznawania unijnych środków muszą być czytelne, sprawiedliwe i jednakowe dla wszystkich; nie mogą być sformułowane tak, aby dawały pole do jakiejkolwiek nadinterpretacji, czy działań, które mogą być odbierane jako naruszenie suwerenności" - powiedział we wtorek w Wilnie prezydent Andrzej Duda. Z kolei prezydent Litwy Gitanas Nauseda podkreślił, że będzie zachęcać wszystkich "aby wrócić do stołu negocjacyjnego i rozstrzygnąć wszelkie nieporozumienia, aby nie trzeba było iść tą drogą krańcowego weta. W przeciwnym razie ucierpimy wszyscy".

REKLAMA