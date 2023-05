"Przy okazji udziału w koronacji Karola III prezydent Andrzej Duda zaprosił go do odwiedzenia Polski i mamy nadzieję, że do takiej wizyty dojdzie" - poinformował w sobotę dziennikarzy Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP.

Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda w drodze na ceremonię koronacji króla Karola III / Jakub Szymczuk/KPRP / PAP Pan prezydent wystosował list gratulacyjny do króla Karola III z uwagi na dzisiejsze wydarzenie, w którym znalazło się także zaproszenie do odwiedzenia Polski już w tej nowej roli, bo musimy pamiętać, że król Karol jeszcze jako książę Walii odwiedzał wielokrotnie Polskę i liczymy, że do takiej wizyty dojdzie, choć mamy świadomość, że w pierwszej kolejności będzie wizytował państwa Wspólnoty Narodów - powiedział Przydacz. Jednak strona brytyjska ma świadomość, jak ważny jest sojusz polsko-brytyjski, jak ważne są także te relacje na poziomie osobistym, ale także jak ważny jest wkład Polaków i Polonii w brytyjską kulturę. Król Karol spotykał się niedawno z Polonią pod Manchesterem, a z tego, co przekazywał prezydentowi ma w planie kolejne takie spotkania - dodał. Przydacz przypominając niedawną wizytę Andrzeja Dudy w Pałacu Buckingham podkreślił, że również osobiste relacje prezydenta z brytyjskim królem są bardzo dobre. Poinformował, że przy okazji koronacji prezydent odbył szereg rozmów z uczestniczącymi w tym wydarzeniu przywódcami państw, w tym z brytyjskim premierem Rishim Sunakiem, a także m.in. prezydentem Litwy, premierem Kanady czy duńską parą książęcą. Z kolei w piątek, oprócz wydanego przez króla przyjęcia dla zaproszonych zagranicznych gości, prezydent Duda spotkał się z Polonią, odwiedzając Ognisko Polskie, najstarszy, istniejący od ponad 80 lat klub polski w Londynie. Jak poinformował Przydacz, prezydent m.in. zachęcał Polaków do powrotu do kraju. Zobacz również: Makabryczna "atrakcja turystyczna" w Anglii. Martwy gigant na brzegu

