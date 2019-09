Najprawdopodobniej od początku nowego roku kierowcy nie będą musieli mieć prawa jazdy w portfelu. Zamiast tego wystarczy mieć go w telefonie komórkowym. Tak jak dziś możemy tam mieć pełnowartościowy dowód osobisty.

Ministerstwo Cyfryzacji chce przygotować odpowiednie przepisy jeszcze przed końcem tej kadencji parlamentu. Minister Marek Zagórski przekonuje, że nie ma co do tego wątpliwości.

Ustawa mam nadzieję zostanie przyjęta przez rząd we wrześniu i potem trafi do parlamentu i minister cyfryzacji będzie mógł to ogłosić, choć być może w tej sprawie zrobimy to jeszcze szybciej - mówił dziennikarzowi RMF FM.

Wprowadzenie praw jazdy w telefonach komórkowych jest kwestią krótkiego czasu - zapewnia minister Zagórski.

Ja myślę, że to będzie początek roku. My jesteśmy gotowi technologicznie, żeby to zrobić. To jest tylko kwestia prawa, jak ustawa wejdzie w życie, to jeszcze trzy miesiące musimy odczekać - dodaje.

To oznacza, że kierowcy będą mogli legalnie jeździć bez żadnych papierowych dokumentów przy sobie. Od października 2018 roku kierowcy nie muszą już mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i zaświadczenia o opłaconym OC.