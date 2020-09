Grupa TENSE, będąca częścią Bauera Media Group, zwyciężyła w prestiżowym, międzynarodowym konkursie Global Search Awards w kategorii Best Low Budget Campaign (SEO). Jury nagrodziło kampanię dla serwisu allecco.pl podkreślając niestandardowe podejście do strategii oraz wysokie wyniki, jakie zanotował serwis w ramach procesu pozycjonowania. Grupa TENSE to jedyna agencja SEO z Polski, która wygrała w tegorocznym konkursie.

