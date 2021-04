Były dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu Zbigniew A. miał molestować uczennice. We wtorek poznański sąd skazał mężczyznę na 2 lata i 10 miesięcy więzienia.

/ Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Do zatrzymania Zbigniewa A., byłego dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu, doszło w czerwcu 2018 roku. Wówczas przedstawiono mu zarzuty dotyczące przemocy seksualnej; doprowadzenia dwóch małoletnich uczennic do poddania się innej czynności seksualnej w 2017 i 2018 roku. Zbigniew A. - jak wskazywała prokuratura - miał przy tym wykorzystać stosunek zależności, czyli swoją pozycję dyrektora szkoły.

Kiedy sprawę opisały media, do prokuratury zaczęły się zgłaszać kolejne poszkodowane kobiety. Zbigniewowi A. przedstawiono zarzuty dotyczące przemocy seksualnej wobec sześciu pokrzywdzonych.



Proces byłego dyrektora rozpoczął się pod koniec 2019 roku przed sądem rejonowym w Poznaniu. Z uwagi na charakter sprawy i dobro pokrzywdzonych, proces toczył się z wyłączeniem jawności, bez udziału mediów.

O wyroku w tej sprawie poinformował we wtorek lokalny dziennik "Głos Wielkopolski". Sąd skazał Zbigniewa A. na 2 lata i 10 miesięcy więzienia. Musi także wypłacić zadośćuczynienie każdej z sześciu ofiar, od 4 do 8 tys. zł. Sąd orzekł także wobec Zbigniewa A. 10-letni zakaz pracy w oświacie.



Ofiary są wiarygodne, ich zeznania spójne, potwierdzone zostały opiniami biegłych. Z kolei wyjaśnienia oskarżonego były wyłącznie jego linią obrony, próbą uniknięcia odpowiedzialności. Nie wykazał skruchy. Jego zachowania były niedopuszczalne, jako dyrektor tym bardziej odpowiadał za wizerunek szkoły - uzasadniała wyrok sędzia Anna Michałowska cytowana przez dziennik.