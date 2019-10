W piątek w południe w Sejmie zostanie wystawiona trumna z ciałem zmarłego w poniedziałek marszałka seniora Kornela Morawieckiego, w uroczystości wezmą udział m.in. premier oraz marszałkowie Sejmu i Senatu. Po południu Kornela Morawieckiego będą mogli pożegnać mieszkańcy stolicy.

Ciało Kornela Morawieckiego zostanie wystawione w Sali Kolumnowej / Paweł Supernak / PAP

Kancelaria Sejmu informuje, że ceremonia wystawienia trumny z ciałem Kornela Morawieckiego odbędzie się w piątek o godz. 12 w Sali Kolumnowej. W uroczystości wezmą udział m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz marszałkowie Sejmu i Senatu - Elżbieta Witek i Stanisław Karczewski - poinformował dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka. Obecny będzie także prezes PiS Jarosław Kaczyński.



W godz. 13-18 pełniona będzie warta honorowa przy trumnie marszałka seniora, w tym czasie Sala Kolumnowa będzie dostępna dla wszystkich osób, chcących osobiście pożegnać śp. Kornela Morawieckiego.



Kondukt żałobny z trumną z ciałem marszałka seniora wyruszy o godz. 19. spod pomnika Polskiego Państwa Podziemnego przy Sejmie do Katedry Polowej Wojska Polskiego na ul. Długiej. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zaznaczył, że w do udziału w kondukcie są zaproszone wszystkie osoby chcące pożegnać zmarłego.



W piątek o godz. 20.30 rozpocznie się czuwanie w Katedrze Polowej WP.



W kondukcie żałobnym weźmie udział prezydent Andrzej Duda. Prezydent będzie też uczestniczył w sobotniej mszy pogrzebowej, a także weźmie udział w pogrzebie, który będzie miał charakter państwowy.



Msza pogrzebowa Kornela Morawieckiego odbędzie się w sobotę w południe w Katedrze Polowej WP w Warszawie, następnie o godz. 15 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach będzie miała miejsce ceremonia pogrzebowa. Od wtorku na parterze, przy wejściu głównym do Sejmu wystawiona jest księga kondolencyjna po śmierci Kornela Morawieckiego.



Kornel Morawiecki, działacz opozycji demokratycznej w PRL, przywódca "Solidarności Walczącej", marszałek senior Sejmu VIII kadencji, ojciec premiera Mateusza Morawieckiego, zmarł w poniedziałek. Miał 78 lat.