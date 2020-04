Między innymi przy pomocy drona w nocy dozorowane były ewentualne zarzewia ognia w Biebrzańskim Parku Narodowym. Wczoraj pożar został w niektórych miejscach opanowany. Według ostatnich danych, objął on powierzchnię około 6 tysięcy hektarów bagiennych łąk i lasów. Ile jeszcze akcja jego gaszenia może potrwać, na razie nie wiadomo.

Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym od niedzieli do tej pory objął około 6 tys. hektarów lasu, bagiennych łąk, torfowisk i trzcinowisk, ale już się nie rozprzestrzenia - poinformował w środę minister środowiska Michał Woś. Strażacy przestrzegali jednak, że choć sytuacja wygląda na opanowaną, to "do jego ugaszenia jest jeszcze daleko". W rejonie Wrocenia i Wólki Piasecznej pełnili całonocny dyżur.

Drony, samoloty, żołnierze WOT w akcji

Do gaszenia pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym ściągnięto zastępy strażackie z innych rejonów Polski. Mowa m.in. o strażakach z województwa pomorskiego czy małopolskiego. W akcję zaangażowane są też samoloty gaśnicze Lasów Państwowych, policyjne śmigłowce, drony czy żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Śmiertelne zagrożenie spowodowane przez lekkomyślność

Według ocen służb parkowych i strażaków, prawie pewne jest, iż pożar powstał wskutek wypalania traw. Co prawda w poniedziałek nad ranem wyglądał na ugaszony, ale wskutek podmuchów wiatru ogień wzniecił się na nowo i przez kolejne dni objął kilka tysięcy hektarów powierzchni.

Wiosenne pożary suchych traw i trzcinowisk są nad Biebrzą co roku, ale trwający obecnie jest największym w historii działalności tego parku. W dużej części ma miejsce na obszarach torfowych i tam ogień może bardzo długo tlić się pod powierzchnią gruntu i wzniecać się wskutek porywów wiatrów. W minionych latach jedynym ratunkiem dla tego typu pożarów były obfite opady deszczu.

Mekka ornitologów

Biebrzański PN jest największym polskim parkiem narodowym, zajmuje powierzchnię ok. 59 tys. ha. Chroni cenne przyrodniczo obszary bagienne. Jest ostoją wielu rzadkich gatunków, zwłaszcza ptaków wodno-błotnych i łosia. To właśnie dla zwierząt płomienie są ogromnym zagrożeniem.



Jak powiedział w rozmowie z RMF FM dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Andrzej Grygoruk, ptaki właśnie zaczynają sezon lęgowy na bagnach i w zakolach Biebrzy. Straty nie będą więc tak duże jak czasami to bywa, gdy już są lęgi, już są gniazda ptaków i wtedy wszystko ulega spaleniu - stwierdził.