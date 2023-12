Nowe możliwości leczenia zaćmy oferują szpitale w Będzinie i Zawierciu w Śląskiem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych soczewek o rozszerzonej głębi ostrości pacjenci po zabiegu świetnie widzą w dal i na mniejsze odległości. Wiele osób nie potrzebuje już okularów.

Oddział Okulistyki PZZOZ w Będzinie / Anna Kropaczek / RMF FM - reporter

Podczas standardowej operacji zaćmy do oka zostaje wszczepiona sztuczna soczewka pozwalająca na ostre widzenie z jednej odległości. Konieczne jest więc stosowanie okularów korekcyjnych, by dobrze widzieć z bliska i z daleka.

Soczewka o rozszerzonej głębi ostrości pozwala osiągnąć dobre widzenie pośrednie np. podczas pracy przy komputerze, a także zachować ostrość widzenia w warunkach słabego oświetlenia.

Przy odpowiednim skalkulowaniu soczewki nawet 70 proc. pacjentów jest w stanie czytać małe litery z bliskiej odległości, wykonywać czynności życia codziennego do odległości pośrednich bez okularów, jednocześnie świetnie widząc daleko - mówi dr Adam Kabiesz, kierownik oddziału okulistyki Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie.

Dodaje, że do tej pory soczewki z rozszerzoną głębią ostrości były oferowane za dopłatą w prywatnych ośrodkach. Polacy jeździli także do Czech na podobne zabiegi. My, jako pionier, jesteśmy w stanie zapewnić te soczewki wszystkim pacjentom zgłaszającym się do nas na oddział w celu usunięcia zaćmy - podkreśla dr Kabiesz.

Zabieg usunięcia zaćmy trwa kilkanaście minut i jest całkowicie bezbolesny. Usuwana jest naturalna, zmętniała soczewka, a w jej miejsce wprowadza się sztuczną soczewkę wewnątrzgałkową.

Sami jesteśmy zaskoczeni spektakularnymi efektami, jakie udało nam się uzyskać dzięki zmianie rodzaju wszczepianej soczewki. Jeden z pacjentów powiedział mi, że pierwszy raz w życiu ogolił się bez okularów. Takie codzienne czynności, jak płacenie w sklepie, użycie terminala w bankomacie czy czytanie SMS-ów, osobom, które nie mają problemów z widzeniem, wydają się oczywiste, ale jeśli ma się zaćmę i wadę wzroku, to wcale takie proste nie jest - mówi dr Artur Pasternak, kierownik oddziału okulistycznego Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Mówi się, że zaćma jest jedną z najczęstszych przyczyn odwracalnej ślepoty. Teraz dzięki operacji możemy przywrócić pacjentowi pełny komfort widzenia - dodaje.

W obu szpitalach nowy rodzaj soczewek jest dostępny dla pacjentów jako soczewka pierwszego wyboru. Oznacza to, że może ją otrzymać każdy pacjent zakwalifikowany do zabiegu usunięcia zaćmy, który nie ma przeciwwskazań medycznych. Soczewka dostępna jest też w wersji dla osób astygmatymem. Na zabieg oczekuje się kilka tygodni.

Szacuje się, że zaćma rozwija się u 80 proc. osób powyżej 60 roku życia. Zdarza się jednak, że chorują dużo młodsze osoby.