Jedna osoba zginęła, druga trafiła do szpitala po wypadku w Sosnowcu w Śląskiem. 61-letni kierowca osobówki na oznakowanym przejściu przy ul. Wojska Polskiego potrącił dwoje pieszych.

Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych. Zdjęcie olustracyjne / Marcin Bielecki / PAP