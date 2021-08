Ponad 700 razy interweniowali strażacy w związku z burzami i opadami deszczu. Najwięcej pracy mają w województwach małopolskim, śląskim i podkarpackim. Wypompowują wodę z zalanych piwnic budynków, udrażnianiają przepusty i usuwają z dróg powalone drzewa.

Drzewo spadło na tramwaj linii 24 na ul. Westerplatte w Krakowie / Rafał Olszewski / Gorąca Linia RMF FM

Do godziny 21:00 odnotowano 704 interwencje strażackie. Najwięcej w woj. małopolskim - ponad 400, śląskim - 164 i podkarpackim - 51.



W Małopolsce ulewy wyrządziły największe szkody w powiatach krakowskim, brzeskim, nowotarskim i oświęcimskim.

W Krakowie przy ul. Seweryna Udzieli wylała rzeka Drwinka. Posesje są zabezpieczane przez strażaków.



Ulewa spowodowała w stolicy Małopolski liczne utrudniania komunikacyjne. Po godz. 21 zablokowany został przejazd ul. Westerplatte, bo na tramwaj linii nr 24 spadło tam drzewo. Zalana została droga pod wiaduktem na ul. Łokietka oraz zalany został tunel KST i Rondo Mogilskie.



Drzewo, które spadło na tramwaj linii nr 24 przy ul. Westerplatte w Krakowie /Rafał Olszewski /Gorąca Linia RMF FM

Na skutek intensywnych opadów deszczu utrudniony był również dojazd do pętli Górka Narodowa Wschód.



W Krakowie doszło też do śmiertelnego wypadku na Bora Komorowskiego.





Zalana została też droga wojewódzka numer 794 w miejscowości Zielonki. Jej zdjęcie udostępniła na Facebooku straż pożarna w Owczarach:





Zalane są też ulice w Wieliczce - alarmują słuchacze RMF FM. Wylot z Krakowa do Wieliczki, ulica Krakowska w Wieliczce - są zablokowane. Wiadukty są pozalewane, auta stoją, są pozalewane do masek - relacjonował.





Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie IMGW - Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie wydał obowiązujące do godz. 12. w piątek ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia przed wezbraniami wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych dla zlewni Małej Wisły, Przemszy i Soły.



Ulewy w Śląskiem. Najwięcej interwencji w Katowicach

Ulewy dały się we znaki także w Ślaskiem. Strażacy odnotowali tam do godziny 19:00 ponad 100 interwencji w związku z ulewami.



Stan alarmowy wód został przekroczony w woj. śląskim w jednym punkcie pomiarowym, a stan ostrzegawczy - w czterech punktach.

Najwięcej interwencji było w Katowicach, Tychach i Częstochowie. To przede wszystkim pompowanie wody z zalanych podwórek czy piwnic, usuwanie połamanych konarów i gałęzi czy uszczelnianie przeciekających dachów. W Katowicach strażacy wypompowyali wodę z trzech zalanych miejsc na ulicach Hutniczej, Sobocińskiego oraz Żurawiej.



Na dwóch rzekach w regionie, Pszczynie i Brynicy, przekroczone zostały stany alarmowe, a w 4 kolejnych miejscach lokalne rzeki przekraczają stany ostrzegawcze.

Zgodnie z informacjami Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało dziś rano ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla całego regionu - obowiązujące do godz. 9. w piątek. Prognozowana suma opadów w tym czasie wynosi od 40 mm do 60 mm, miejscami do 80 mm.

Alerty IMGW

Najwięcej deszczu ma spaść w południowo-wschodniej Polsce. Dla Podkarpacia i wschodniej Małopolski wydano ostrzeżenia trzeciego stopnia. W tych regionach wysokość opadów może wynieść miejscami do 10 centymetrów. Będzie też silnie wiało - nawet 80 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia drugiego stopnia obejmują województwa: lubelskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Na tym obszarze wysokość opadów może wynieść miejscami do 8 centymetrów.



Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województwa opolskiego, dolnośląskiego i łódzkiego.