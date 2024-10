Jak ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, jeszcze co najmniej kilka godzin zajmie usuwanie potężnej awarii systemów komputerów Ministerstwa Sprawiedliwości - obsługujących księgi wieczyste, rejestry karne i gospodarcze. Nie działają już od blisko doby.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Nastąpiła awaria systemów. Służby resortu sprawiedliwości nie do końca wiedzą, z czego wynikająca. Wiadomo, że nie był to atak hakerski. Nie była to też aktualizacja systemu.

Ministerialni informatycy pracują teraz nad usunięciem tej awarii.

Zakładamy, że do godz. 12 uda się wszystkie systemy uruchomić ponownie - mówi rzeczniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Karolina Wasilewska.

Wyłączone są nie tylko rejestry ksiąg wieczystych, spraw karnych i gospodarczych. W ministerstwie nie działają także systemy wewnętrzne - e-maile i elektroniczny obieg dokumentów.

Jeżeli ktoś potrzebuje coś sprawdzić w tych rejestrach albo na przykład dostać zaświadczenie o niekaralności, powinien załatwienie tego odłożyć na popołudnie albo na jutro. Lepiej nie jechać do sądu i próbować wydobyć zaświadczenie z okienka.

Urzędnikom na miejscu systemy też najpewniej nie będą działać.