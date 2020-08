Policjanci z Międzyrzecza w województwie lubuskim zatrzymali 32-latka poszukiwanego do odbycia kary za przestępstwa narkotykowe. Namierzyli go w mieszkaniu znajomej, gdzie próbował ukryć się w kanapie - poinformowała Justyna Łętowska z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.

Poszukiwany 32-latek ukrył się w pojemniku na pościel / Policja

Przy zatrzymanym funkcjonariusze zabezpieczyli też 82 woreczki strunowe z amfetaminą. Wszystkie były dokładnie wyważone i zamknięte - przygotowane do sprzedaży.



"Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za co może trafić do więzienia nawet na 10 lat. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego areszt tymczasowy" - powiedziała Łętowska.





Przy poszukiwanym policja zabezpieczyła narkotyki przygotowane do sprzedaży / Policja

Kryminalni szukający 32-latka z Międzyrzecza ustalili, że może przebywać w jednym z mieszkań na terenie tego miasta. Postanowili sprawdzić swój trop, jednak pomimo wielokrotnego pukania w drzwi, przez dłuższą chwilę nikt nie otwierał.



"Dopiero, gdy policjanci zapowiedzieli siłowe wejście do mieszkania, drzwi otworzyła kobieta twierdząc, że poszukiwanego mężczyzny u niej nie ma. Ten jednak tam był. Schował się w pojemniku na pościel wersalki" - dodała Łętowska.