Zaskakujące wydarzenia w Sejmie. Prawo i Sprawiedliwość przegrywa serię głosowań, w tym wniosek opozycji o odroczenie obrad. Tym samym wszystko wskazywało na to, że po wyrzuceniu Jarosława Gowina z rządu - PiS nie ma większości, w tym potrzebnej do uchwalenia nowelizacji ustawy medialnej. PiS próbuje teraz wybrnąć z sytuacji. Marek Suski zbiera podpisy pod wnioskiem o reasumpcję głosowania. Zdanie ws. odroczonych obrad chcą zmienić posłowie od Pawła Kukiza. Wydarzenia w Sejmie śledzimy w relacji minuta po minucie.

Posłowie na sali obrad Sejmu w Warszawie / Wojciech Olkuśnik / PAP

19:05

W Sejmie przerwa do godz. 19:15; są zbierane podpisy pod wnioskiem o reasumpcję głosowania o odroczenie obrad Sejmu - wynika z wpisów parlamentarzystów opozycji na Twitterze.



Przerwa do 19:15. Marszałek Sejmu czeka na opinię prawną - poinformował na Twitterze poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.



Mimo odroczenia obrad do 2. września marszałek Elżbieta Witek - wbrew prawu - będzie forsować reasumpcję głosowania - napisał na Twitterze szef klubu KO Borys Budka.



Według art. 189 Regulaminu Sejmu w razie gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Sejm może dokonać reasumpcji głosowania.



Wniosek może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie. Sejm rozstrzyga o reasumpcji głosowania na pisemny wniosek co najmniej 30 posłów.

18:57

Przed chwilą po ławach poselskich przechadzał się Marek Suski, zbierając podpisy pod wnioskiem o reasumpcję głosowania. Zdanie chcą zmienić posłowie od Pawła Kukiza.



To ich głosy wraz z nieobecnością dwojga posłów Prawa i Sprawiedliwości przyczyniły się do przegranej partii rządzącej w głosowaniach. Według opozycji nie ma jednak żadnych wątpliwości i posiedzenie, w tym głosowanie ustawy medialnej, powinno odbyć się dopiero we wrześniu, zgodnie z przegłosowanym wnioskiem.



PiS będzie jednak dążyło do powtórzenia przegranego głosowania i kontynuowania obrad jeszcze dziś.

18:50

To pomyłka - powiedział poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko, pytany o to, dlaczego głosował za wnioskiem o odroczenie obrad Sejmu do września. Dodał, że tak samo należy rozumieć głosowanie innych członków Kukiz'15. Niestety, siedzimy rozproszeni - ja zrobiłem pomyłkę, i pozostali też - zaznaczył.



18:35

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zwołała Konwent Seniorów.



18:26

Posiedzenie Sejmu zostało odroczone; wiemy, że dwóch posłów PiS nie ma nawet w kraju; w związku z powyższym można powiedzieć "zatrzymaliśmy lex TVN na tym etapie" i wracamy do sprawy we wrześniu - powiedział poseł KO Michał Szczerba.



18:25

Widać, że Jarosław Kaczyński stracił większość, stracił możliwość rządzenia Polską, w tej chwili tylko nią zarządza transakcyjnie, próbując dawać łapówki polityczne. Ten rząd się skończył - oceniła Hanna Gill-Piątek (Polska 2050). Według niej, przerwa powinna trwać "teoretycznie do 2 września, ponieważ opozycja wygrała głosowanie nad wnioskiem formalnym". Dodała, że zdaniem koła Polska 2050 "powinny być jak najszybciej nowe wybory".



18:22

Proces gnilny w Zjednoczonej Prawicy postępuje. PiS i Zjednoczona Prawica się skończyły, zaczęły się rządy mniejszościowe - ocenił szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Parlament nie będzie już taki sam - stwierdził.



18:20

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że od teraz mamy w Polsce rząd mniejszościowy - powiedział jeden z liderów Lewicy Adrian Zandberg, komentując odroczenie posiedzenia Sejmu do września.



Zandberg w rozmowie z dziennikarzem TVN24 podkreślił, że istotny jest wynik głosowania nad odroczeniem obrad, "który, jeśli uznać, że jest reprezentatywny, to wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że od teraz mamy w Polsce rząd mniejszościowy".



A to ma duże znaczenie, bo to oznacza, że kończy się PiS-owski walec. To oznacza, że cała władza wraca do parlamentu. To oznacza, że nie będzie już można robić tego, do czego Prawo i Sprawiedliwość się przyzwyczaiło przez ostatnie dwa lata. I dobrze, że nie będzie można tego robić - powiedział Zandberg.

18:06

Być może najgorszy sen PiS-u się ziszcza, a mianowicie TVN doprowadza do początku końca PiS-u - oceniła posłanka PSL Urszula Pasławska, komentując odroczenie posiedzenia Sejmu do września. Będziemy mieli bardzo ciekawą i wywrotową jesień - dodała.



17:57

Trwają jedne z najbardziej burzliwych narad od lat. Marszałek Sejmu musi zdecydować, co zrobić z przegłosowanym przez opozycję wnioskiem o odroczenie obrad. Choć rozwiązanie zdaje się być proste: obrady powinny zostać wstrzymane do początku września - wyjaśniał Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej:



PiS przegrało nie tylko wniosek o odroczenie obrad. Wcześniej opozycja zwyciężyła jeszcze w innych głosowaniach i tym samym rozszerzyła porządek obrad o informację prezesa NIK o wyborach kopertowych.



Na sali nieobecnych jest dwoje posłów Prawa i Sprawiedliwości, a pięcioro polityków Porozumienia głosuje razem z opozycją. Zdaje się więc, że na dziś PiS nie ma większości do uchwalenia nowelizacji ustawy medialnej.

17:55

Marszałek Elżbieta Witek (PiS) zapowiedziała, że przerwa potrwa do 15 września.



17:40

Przypomnijmy, że na początku środowych, popołudniowych głosowań Prawo i Sprawiedliwość przegrało kilka głosowań - opozycji udało się uzupełnić porządek obrad o kilka punktów, m.in. o informację rządu nt. organizacji Narodowego Programu Szczepień czy Krajowego Planu Odbudowy.



W tej sytuacji lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zgłosił wniosek o odroczenie obrad do 2 września do godz. 10.



Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poddała ten wniosek pod głosowanie.



Za odroczeniem obrad głosowało 229 posłów, m.in. pięcioro posłów Porozumienia, w tym lider partii Jarosław Gowin, przeciw - 227.

17:29

Posłowie przegłosowali, na wniosek klubu Koalicji Polskiej - PSL, odroczenie obrad Sejmu do września.

Głosowało 456 posłów, za było 229 przeciw 227, wstrzymało się 0.



Za odroczeniem głosowania cała opozycja i 5 posłów Porozumienia.



17:22

Nie było propozycji rządowych dla tej grupy, która odeszła - powiedział w Sejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński, odpowiadając na wniosek posła Bartłomieja Sienkiewicza, który zarzucił ugrupowaniu rządzącemu korupcję polityczną i zwrócił się do marszałek Witek o odroczenie obrad do wyjaśnienia sprawy.





17:00

W Sejmie powinien rozpoczynać się blok głosowań, w trakcie którego posłowie zdecydują o przyjęciu ustawy medialnej.



Po wprowadzeniu dodatkowych poprawek znany jest już ostateczny kształt ustawy. Teraz pozostaje tylko czekać na wynik głosowania.



Przypomnijmy: PiS zaakceptowało propozycję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zgodnie z nią koncesja dla TVN24 zostanie wydłużona o kilka miesięcy, ale tylko do momentu wejścia w życie ustawy. Potem Amerykanie i tak będą musieli sprzedać większość udziałów w swoich telewizjach.



Zdaje się, że PiS znalazło większość bez części polityków Porozumienia. Partii pomogą posłowie nielojalni wobec Jarosława Gowina, a także ci związani z Pawłem Kukizem. Niewykluczone, że za opowiedzą się też niektórzy posłowie niezrzeszeni.



Na przegłosowanie ustawy przygotowuje się już Senat, który zaraz po zakończeniu obrad Sejmu planuje przedstawić swój pomysł na prace nad przepisami.

16:22

Opóźniają się prace nad nowelizacją ustawy medialnej. Czy dłuższe prace oznaczają, że PiS szuka większości?

Jak wiemy z doświadczenia, gdyby partii rządzącej zależało, to żadnego opóźnienia by nie było. PiS kupuje sobie czas. Szczególnie, że przed chwilą Konfederacja zapowiedziała, że projektu nie poprze - mówił szefa koła Jakub Kulesza.

Podczas posiedzenia komisji poprawki zgłosiły PiS, PSL i Konfederacja. Ostatecznie komisja zaakceptowała dwie zmiany, jedna z nich jest autorstwa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a atmosfera w trakcie dyskusji była momentami niezwykle napięta:



Opowiadanie bajek, że ta ustawa nie dotyczy jednej konkretnej firmy TVN jest bzdurą. Przestańcie traktować Polaków jak idiotów, powiedźcie, że o to chodzi - mówił przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka.





16:15

"Jako członek NATO i Unii Europejskiej polski rząd musi szanować wartości demokratyczne" - napisała Madeleine Albright, była Sekretarz Stanu.



Madeleine Albright zawsze mocno wspierała Polskę. To kolejny sygnał z Waszyngtonu ,po sentatorach i kongresmenach wpływowej osoby w sprawie #WolneMedia - napisał na Twitterze nasz korespondent w USA Paweł Żuchowski.



16:11

Politycy na Kapitolu nie odpuszczą sprawy TVN i wolnych mediów w Polsce - mówi korespondentowi RMF FM w USA człowiek, który pracuje w Kongresie.



15:59

Głosowanie nad projektem przewidziane jest w bloku głosowań, który ma się zacząć o godz. 16.30.



15:55

Komisja odrzuciła poprawki m.in. Klubu Koalicji Polskiej - PSL zakładające objęcie przepisami również państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Nie poparła też poprawek Koła Parlamentarnego Polska 2050 - likwidujących wymóg posiadania kapitału wyłącznie z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz - zmierzającej do tego, aby podmioty posiadające koncesję mogły odnowić ją na dotychczasowych zasadach.



Komisja odrzuciła też wniosek opozycji o odrzucenie projektu w drugim czytaniu.

15:50

Komisja kultury i środków przekazu dwie poprawki PiS do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Wcześniej odrzuciła poprawki opozycji, a także wniosek o odrzucenie projektu w drugim czytaniu.



Poprawki zgłoszone przez PiS były głosowane łącznie. Pierwsza z nich zakłada, że koncesje udzielone podmiotom, o których mowa w ustawie, które wygasają w okresie dziewięciu miesięcy od dnia wejścia w życie przepisu, zostają przedłużone na okres siedmiu miesięcy od dnia upływu terminu obowiązywania koncesji, a trwające w stosunku do tych podmiotów postępowania o udzielenie koncesji, ulegają zawieszeniu do dnia upływu 7 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.



Druga poprawka zakłada, że przepis ten wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy, a nie - jak cała ustawa - po upływie 30 dni od ogłoszenia.



15:05

Konfedracja, PiS i PSL zgłosiły poprawki do nowelizacji ustawy medialnej. Właśnie teraz opracowuje je komisja kultury, co oznacza, że do głosowania nad całym projektem dojdzie jeszcze dziś.



Partia rządząca ma nadzieję, że wprowadzenie zmian zapewni Prawu i Sprawiedliwości większość. Już wcześniej PiS zgodziło się na poprawki zaproponowane przez koło Pawła Kukiza. W odpowiedzi polityk zapewnił dziś, że poprze ustawę medialną. Po rozpadzie koalicji każdy taki głos jest dla partii rządzącej na wagę złota - podkreśla reporter RMF FM Roch Kowalski.

Ludowcy w ramach poprawek zaproponowali, by poszerzyć o kraje członkowskie NATO katalog podmiotów, które będą mogły posiadać większościowe udziały w polskich mediach, dzięki czemu Amerykanie nie musieliby sprzedawać TVN-u.



Także politycy Porozumienia nieoficjalnie przyznają, że PiS że w głosowaniu nad ustawą będzie miało większość.

14:40

INFORMACJA SPRZED CHWILI: Prezydent Andrzej Duda odwołał Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera i szefa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii





14:00

Za pół godziny sejmowa komisja kultury zacznie rozpatrywać poprawki zgłoszone do nowelizacji ustawy medialnej. Swoje kolejne propozycje zgłosił PiS i Konfederacja. Pozostałe kluby deklarują odrzucenie projektu w całości.





13:20

W związku ze złożeniem poprawek w trakcie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu projekt tzw. ustawy medialnej został skierowany do rozpatrzenia przez komisję kultury - poinformował w środę prowadzący obrady wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.



Poprawki złożył podczas drugiego czytania poseł PiS Marek Suski.



"Zgłosimy też poprawki wydłużające okres przejściowy, żeby ta jedna ze stacji (TVN - PAP), której tak bronicie, mogła dopasować do polskich przepisów swoje udziały" - mówił Suski, zwracając się do posłów opozycji.





13:00

Proponujemy, żeby nowelizacja tzw. ustawy medialnej nie obejmowała państw należących do Paktu Północnoatlantyckiego - powiedział podczas środowej debaty w Sejmie prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Zgłosił też wniosek o odrzucenie projektu w drugim czytaniu.



Ocenił, że projekt jest wymierzony w wolność i bezpieczeństwo, a jego klub - razem z całą opozycją - zawsze będzie bronić wolności i bezpieczeństwa.



"Ta ustawa jest niezgodna z Konstytucją RP w zakresie wolności słowa art. 14 i 54, w zakresie pewności państwa prawa art. 2, starannej legislacji i przewidywalności. Jest niezgodna z polską konstytucją w zakresie ochrony własności gospodarczej z art. 21. Ponadto ta ustawa jest niezgodna z Kartą Praw Podstawowych w zakresie ochrony własności gospodarczej" - wymieniał.



Lider ludowców stwierdził, że projekt noweli tzw. ustawy medialnej psuje relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi. "Zaklasyfikują nas do państw kategorii Białoruś i temu podobne. Relacje zostaną zamrożone, może wojska zostaną wyprowadzone. I wy mówicie, że to jest o bezpieczeństwie. To my do was powiemy: sprawdzam. Oczywiście, zgłaszamy wniosek o odrzucenie tej ustawy w drugim czytaniu. Poprzemy wnioski innych klubów opozycyjnych" - powiedział Kosiniak-Kamysz.



Ale - dodał - żeby sprawdzić wiarygodność PiS, jego klub zgłosi też jedną poprawkę "dotyczącą państw, które mają być objęte tym zakazem". "Proponujemy, żeby z tego zestawu wykluczyć państwa należące do Paktu Północnoatlantyckiego, bo przecież to jest gwarant naszego bezpieczeństwa" - powiedział.







11:40

Jeśli pozwolimy na przejęcie TVN24, to PiS wprowadzi przepisy pozwalające przejąć inne media - oceniła podczas sejmowej debaty nad projektem "ustawy medialnej" posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. Z kolei zdaniem posłanki Joanny Senyszyn, "Amerykanie nie podarują Polsce wrogiego przejęcia TVN".



"Jeśli dziś pozwolimy na przejęcie TVN24, to rozochocony PiS wymyśli i wprowadzi takie przepisy, aby przejąć media z zagranicznym kapitałem, ale również z polskim kapitałem" - mówiła.



Z kolei Scheuring-Wielgus podkreślała, że Lewica chce odrzucenie projektu ustawy w całości.



Posłanka Joanna Senyszyn oceniła, że "procedowana ustawa narusza konstytucyjne gwarancje wolności słowa i dostępu do informacji". "Amerykanie nie podarują Polsce wrogiego przejęcia TVN. Odbije się to na zagranicznych inwestycjach i zapłacimy odszkodowanie" - stwierdziła.







12:37

Do projektu tzw. ustawy medialnej zgłosimy poprawki wydłużające okres przejściowy, żeby pewna stacja (TVN - PAP) mogła dopasować swoje udziały do polskich przepisów - zapowiedział w środę w Sejmie Marek Suski.



Suski, prezentując w Sejmie stanowisko klubu PiS w sprawie projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, przekonywał, że przepisy w tej materii w innych krajach są bardziej surowe.



"W tych krajach nikt rządom naszych przyjaciół z Unii Europejskiej nie zarzuca braku wolności słowa" - powiedział. "Wszystkie kraje bronią swojego rynku medialnego od nadmiernego udziału kapitału z zewnątrz, ponieważ rynek medialny jest bardzo ważnym warunkiem właśnie wolności" - dodał.



W odpowiedzi na wznoszone przez posłów okrzyki "Hańba!", Suski ocenił, że ci, którzy to krzyczą, "krzyczą o sobie". "To wy żeście wyrzucali dziennikarzy z telewizji, z gazet, to wy zakładaliście dziennikarzom podsłuchy, inwigilowaliście dziennikarzy" - wyliczał.



Jak zapewnił, PiS nie chce "przejmować" kontroli nad "pewną stacją", co się zarzuca partii rządzącej. Przypomniał, że przyjęto do projektu poprawkę Kukiz'15, która stanowi, że spółki Skarbu Państwa nie będą mogły kupować udziałów.



"Zgłosimy też poprawki wydłużające okres przejściowy, żeby ta jedna ze stacji (TVN - PAP), której tak bronicie, mogła dopasować do polskich przepisów swoje udziały" - poinformował, zwróciwszy się do posłów opozycji.



Powiedział ponadto o opozycji, że straszy, iż ta ustawa popsuje stosunki z USA. "My wierzymy w to, że Stany Zjednoczone jako ostoja demokracji i praworządności nie będzie w interesie firmy łamiącej polskie prawo wyciągać konsekwencji" - dodał.



12:29

Stoicie dzisiaj tam, gdzie kiedyś stało ZOMO, bo tak rozumiecie demokrację. Wy dzisiaj niczym nie różnicie się od Władimira Putina. To są wasze wzorce - mówił w środę w Sejmie szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka.



"I wy mówcie o wolności mediów? Wy po prostu się tego boicie" - dodał szef klubu KO i ocenił, iż Prawo i Sprawiedliwość obawia się mediów, które pokazują "skok na kasę".



"Boicie się, że media pokażą w jaki sposób korumpujecie kolejnych posłów, jak oferujecie kolejne stanowiska rządowe" - powiedział Budka. Zarzucił też Prawu i Sprawiedliwości, że forsując zmiany w tzw. ustawie medialnej, ryzykuje konflikt z USA, narażając bezpieczeństwo Polski.



12:18

Projekt przewiduje tylko doprecyzowanie obowiązujących przepisów i ich uszczelnienie tak, żeby nie można było ich obchodzić - powiedział w środę poseł PiS Marek Suski prezentując stanowisko klubu ws. projektu nowelizacji tzw. ustawy medialnej



Przedstawiając stanowisko PiS w tej sprawie stwierdził, że projektowana nowelizacji nie jest niczym nowym. Posłowie opozycji zareagowali na wystąpienia Suskiego głośnymi okrzykami "hańba, hańba". Po interwencji prowadzącego obrady wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego (PiS), Suski kontynuował wystąpienie.



"Ta ustawa nie wprowadza żadnych nowych zasadniczych zmian. W polskim prawie obowiązuje przepis dopuszczający udział w przedsięwzięciach medialnych 49 proc. kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Te przepisy obowiązują" - mówił Suski. Dodał, że normy te nie były dotychczas kwestionowane.



Poseł PiS stwierdził, że projekt nowelizacji przewiduje tylko doprecyzowanie tych przepisów i uszczelnienie przepisów, żeby nie można było ich obchodzić.





12:11

KO żądała wycofania z porządku środowych obrad Sejmu projektu zmian w tzw. ustawy medialnej i projektu ws podwyżek dla prezydenta - zaznaczył szef klubu Borys Budka. KO domaga się za to wprowadzenia projektu blokującego podwyżki dla polityków oraz informacji NIK ws. Funduszu Sprawiedliwości.



Budka ocenił, że projekt PiS nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji jest "ustawą antyobywatelską, ustawą kneblującą mediom możliwość działania". Z kolei projekt nowelizacji ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, jego zdaniem, "daje niebotyczne podwyżki" prezydentowi Rzeczpospolitej.



"Dlatego Koalicja Obywatelska zażądała podczas Konwentu Seniorów wycofania zarówno ustawy medialnej, jak i ustawy o podwyżce dla prezydenta RP i wprowadzenie w to miejsce dwóch bardzo istotnych kwestii" - poinformował poseł KO.





12:11

Marek Suski: Zgłosimy do projektu noweli ustawy o radiofonii i tv poprawki wydłużające okres przejściowy, żeby jedna ze stacji mogła dopasować do polskich przepisów swoje udziały



12:00

223 posłów, w tym 5 Porozumienia, zagłosowało za wprowadzeniem do porządku środowych obrad projektu tzw. ustawy medialnej; 208 było przeciw, a 9 posłów Konfederacji wstrzymało się od głosu. Wprowadzenie projektu do porządku było poddane głosowaniu w związku ze zgłoszeniem sprzeciwu przez opozycję.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek na sali obrad Sejmu w Warszawie / Wojciech Olkuśnik / PAP



Projekt był punktem spornym, w związku ze zgłoszonym sprzeciwem przedstawicieli opozycji. W głosowaniu nad nim wzięło udział 440 posłów, z czego za było 223, przeciw 208, a 9 posłów Konfederacji wstrzymało się od głosu.



Za wprowadzeniem projektu do porządku zagłosował spośród polityków Porozumienia Marcin Ociepa, Grzegorz Piechowiak, Wojciech Murdzek, Anna Dąbrowska-Banaszek i Mieczysław Baszko.



Projekt jest popierany przez PiS, którego klub liczy 232 posłów, jednak po zdymisjonowaniu lidera Porozumienia Jarosława Gowina zarząd Porozumienia podjął decyzję o opuszczeniu klubu PiS.



W klubie zasiada jak dotąd 11 polityków Porozumienia. Oprócz Jarosława Gowina są to: Marcin Ociepa, Iwona Michałek, Antoni Gut-Mostowy i Grzegorz Piechowiak, którzy są wiceministrami w resorcie rozwoju, pracy i technologii, wiceszef MEiN Wojciech Murdzek, Magdalena Sroka, Michał Wypij, Stanisław Bukowiec, Mieczysław Baszko i Anna Dąbrowska-Banaszek.



Wiceszefowa resortu rozwoju Iwona Michałek, która podała się do dymisji, poinformowała, że Porozumienie będzie głosowało za odrzuceniem tego projektu.



11:56

Rusza drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, który zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału zagranicznego.



Według projektu, który 30 lipca przyjęła wraz z poprawkami Komisja Kultury i Środków Przekazu, koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza EOG. Porozumienie proponuje, aby katalog państw mających dostęp do rynku medialnego w Polsce obejmował państwa należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w tym Stany Zjednoczone.





11:40 Co w planach mają posłowie?

Projekty nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - to niektóre z projektów, którymi zajmą się posłowie na posiedzeniu Sejmu, które rozpoczęło się w środę przed południem. Głosowania zaplanowano na godz. 15.30.

11:30 Fala dymisji w rządzie. Odchodzą kolejni ludzie Gowina

Wiceministrowie rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek i Andrzej Gut-Mostowy podali się do dymisji. To efekt wczorajszej dymisji lidera ugrupowania, wicepremiera Jarosława Gowina i dzisiejszej decyzji Porozumienia o opuszczeniu koalicji rządowej.