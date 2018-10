"Nie bądź niegrzeczna wobec molestującego" - czytamy w poradniku uczuciowo-seksualnym, który dostały dzieci z klas ósmych jednej z warszawskich szkół. "Życie na maksa. Poradnik uczuciowo-seksualny" był rozdawany po warsztatach finansowanych przez urząd dzielnicy Żoliborz. Warsztaty odbyły się w szkole publicznej w czasie obowiązkowych lekcji.

O sprawie poinformowała na Twitterze Dorota Łoboda kandydatka do Rady Warszawy z list Koalicji Obywatelskiej z okręgu Żoliborz.

Opublikowała też fragmenty podręcznika.



Na umieszczonych zdjęciach można przeczytać m.in. "Jak powiedzieć NIE nauczycielowi lub szefowi"?

"Przede wszystkim potraktuj go z szacunkiem. Daj mu do zrozumienia, że schlebia ci zainteresowanie, które kieruje w Twoją stronę, ale że będzie ci jeszcze milej, jeżeli będzie cię szanował. W żadnym wypadku nie bądź niegrzeczna, nie okazuj niesmaku: poniżysz i zranisz go, co może sprawić, że zechce się zemścić" - czytamy w poradniku.

Według portalu gazeta.pl, wydawcą poradnika jest katolickie Wydawnictwo M z Krakowa, a na stronie reklamuje, że pozycja jest "skierowana dla młodzieży powyżej 14 roku życia, dla wychowawców, rodziców i katechetów".



Prezydent Warszawy zleca kontrolę

"Zleciłam kontrolę w szkole, w której odbywały się zajęcia. Nie ma zgody na relatywizowanie złych zachowań. Napastowanie jest zawsze tym, czym jest, a ubiór nie ma znaczenia dla tolerowania jakichkolwiek złych zachowań" - napisała na Twitterze prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.



Oburzona publikacją jest też Anja Rubik modelka i inicjatorka kampanii społecznej #SexedPL .



(ug)