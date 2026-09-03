Popularny lek przeciwnowotworowy wycofany przez GIF. „Wada jakościowa”

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Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) podjął decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu w całym kraju obrotu produktem leczniczym Fluorouracil Accord. To popularny lek przeciwnowotworowy. Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie opublikowanym w czwartek na platformie X, powodem jest potwierdzona wada jakościowa wykryta w kilku seriach tego preparatu.

Decyzja dotyczy Fluorouracil Accord (Fluorouracilum) w stężeniu 50 mg/ml, w postaci roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, w opakowaniach po jednej fiolce 20 ml (nr GTIN 05909990774791). Wstrzymanie obrotu obejmuje następujące serie:

- P2403768 – termin ważności: 09.2026

- H2500329 – termin ważności: 09.2026

- G2500676 – termin ważności: 11.2026

Wszystkie wymienione partie mają zostać wycofane z rynku i zniszczone.

Co wykryto w leku?

Jak informuje GIF, powodem wstrzymania obrotu jest niespełnienie wymagań jakościowych określonych w specyfikacji produktu. W badanych seriach stwierdzono obecność pojedynczego, nieznanego zanieczyszczenia w ilości przekraczającej dopuszczalne limity. Do czasu pełnej identyfikacji tego zanieczyszczenia nie można wykluczyć zagrożenia dla zdrowia pacjentów.

„Niespełnienie wymagań dla tego parametru jest bezpośrednio związane z jakością produktu i nie pozwala na potwierdzenie bezpieczeństwa dalszego stosowania serii objętych decyzją. W sytuacji, w której identyfikacja zanieczyszczenia nie została zakończona, pełna ocena ryzyka nie jest możliwa, nie można zatem wykluczyć zagrożenia dla zdrowia ludzkiego wynikającego z pozostawienia tych serii w obrocie” – podkreśla GIF w oficjalnym komunikacie.

Lek podawany dożylnie pacjentom onkologicznym

GIF nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że wszystkie wymienione serie leku muszą zostać niezwłocznie wycofane z obrotu i zniszczone. Pacjenci, którzy mają wątpliwości co do stosowanego leku, powinni skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Fluorouracil Accord to lek podawany dożylnie pacjentom onkologicznym. Wykorzystywany jest w leczeniu m.in. raka jelita grubego, przełyku, żołądka, trzustki oraz piersi.

