W poniedziałek Polska będzie na skraju rozległego niżu z ośrodkiem głównym nad Morzem Norweskim. Z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będzie układ frontów atmosferycznych związany z płytkim niżem nad Morzem Bałtyckim – informuje IMGW.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W całym kraju we wtorek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. Prognozowana wysokość opadów wyniesie do około 10 mm na południowym wschodzie.

W górach z kolei prognozowane są opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W Tatrach prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 10 cm.

Będzie od 4 do 9 stopni powyżej zera.

Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, zwłaszcza nad morzem i w górach. Na wybrzeżu porywy wiatru do 75 km/h, w Karpatach do 90 km/h i w Sudetach do 80 km/h. W górach lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.