Poniedziałek będzie pochmurny w całej Polsce. Należy spodziewać się opadów śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu - informuje IMGW.

Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

To będzie pochmurny dzień z opadami we wszystkich regionach kraju.



Wchodząca od północnego zachodu do Polski strefa opadów przesunie się do centrum i nad wschodnią część kraju. Na wschodzie początkowo mogą to być opady śniegu, a w centrum opady śniegu z deszczem i deszczu, lokalnie marznące. Na zachodzie przewidujemy deszcz i mżawki. Miejscami mogą pojawić się mgły ograniczające widoczność do 300-400 metrów - mówi Magdalena Muszyńska-Karbowska, synoptyk IMGW-PIB.



Najchłodniej będzie na na południowym wschodzie - tam temperatura miejscami spadnie do minus 4 stopni Celsjusza. Najcieplej nad samym morzem - termometry pokażą tam nawet 5 stopni na plusie.