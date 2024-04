54 proc. Polaków jest przeciwnikami likwidacji zadań domowych w szkołach - wynika z sondażu United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM. Zgodnie z rozporządzeniem MEN od tego miesiąca w szkołach podstawowych prace domowe - z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą w klasach I-III - będą nieobowiązkowe.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W sondażu United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM zadaliśmy pytanie: "Czy jest Pan/i zwolennikiem zlikwidowania od kwietnia prac domowych?".

Okazuje się, że nieco ponad 54 proc. badanych nie popiera tego pomysłu - w tym 30,8 proc. jest zdecydowanie na "nie". Decyzja MEN znalazła akceptację u niespełna 41 proc. badanych - w tym zdecydowanie na "tak" było 27 proc. respondentów. Zdania w tej sprawie nie ma niespełna 5 proc. badanych.

/ RMF FM

Pomysłowi likwidacji zadań domowych sprzeciwia się 52 proc. kobiet i 57 proc. mężczyzn.

Największy entuzjazm ws. rozporządzenia MEN wyrażają badani w grupie od 18. do 29. roku życia. Wśród nich aż 66 proc. jest na "tak".

W kolejnej grupie wiekowej - 30-39 lat - już 55 proc. badanych jest na "nie". Najwięcej przeciwników tego pomysłu jest natomiast w grupie 60-69 lat - to aż 68 proc. badanych.

Warto też zwrócić uwagę na to, jak odpowiadały osoby, które mają dzieci w wieku szkolnym. W przypadku rodziców jednego dziecka 51 proc. badanych poparła ten pomysł. Jeszcze większą akceptacją cieszy się on u rodziców dwójki dzieci - na "tak" było 70 proc. respondentów. Wśród osób, które nie mają dzieci w wieku szkolnym, 57 proc. było z kolei na "nie".

Co znalazło się w rozporządzeniu?

22 marca minister edukacji Barbara Nowacka podpisała nowelizację rozporządzenia dotyczącą prac domowych. Zgodnie z nowelizacją od kwietnia w szkołach podstawowych prace domowe - z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą w klasach I-III - będą nieobowiązkowe.

"Dzięki temu rozwiązaniu uczniowie będą mieli więcej czasu na utrwalanie wiedzy, przygotowanie się do sprawdzianów, czytanie książek, a także, co bardzo ważne, realizowanie swoich pasji i odpoczynek" - tłumaczy minister edukacji cytowana w komunikacie resortu.

W klasach I-III szkoły podstawowej nauczyciele nie będą zadawać pisemnych i praktyczno-technicznych prac domowych do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wyjątek stanowią prace dotyczące usprawniania motoryki małej, czyli ćwiczeń polegających na rozwijaniu umiejętności ruchowych dłoni.

Z kolei w klasach IV-VIII szkoły podstawowej nauczyciel będzie mógł zadać uczniowi pisemną lub praktyczno-techniczną pracę domową do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, ale wykonanie jej nie będzie obowiązkowe. Wykonanie lub niewykonanie pracy domowej nie będzie też oceniane. Po sprawdzeniu pracy domowej wykonanej dobrowolnie przez ucznia nauczyciel ma nie wystawiać oceny, ale ma przekazać mu informację, co zrobił dobrze, a co wymaga poprawy i jak powinien się dalej uczyć.

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że w przypadku uczniów klas IV-VIII przez "pisemne i praktyczno-techniczne prace domowe" należy rozumieć w szczególności dłuższe wypowiedzi pisemne (np. rozprawka, streszczenie), wypełnianie zeszytu ćwiczeń, rozwiązywanie zadań matematycznych, czy przygotowywanie prac w rodzaju makiet, modeli, prezentacji multimedialnych itp.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że nowe przepisy nie oznaczają zniesienia obowiązku uczenia się w domu, tj. nauki czytania w przypadku najmłodszych uczniów, czytania lektur, przyswojenia określonych treści, słówek z języków obcych czy powtarzania materiału omówionego podczas lekcji itp.

Rezygnacja z wliczania ocen z etyki i religii do średniej ocen rocznych

Zmiany dotyczące prac domowych nie obejmują uczniów szkół ponadpodstawowych.

Nowelizacja wprowadza też rezygnację z wliczania ocen z etyki i religii do średniej ocen rocznych. "Celem zmiany jest zapewnienie uczniom równych szans w uzyskiwaniu średniej ocen" - wyjaśnia MEN w komunikacie.

W uzasadnieniu przypomniano, że zajęcia z religii lub etyki nie są obowiązkowe. "W związku z tym, że zajęcia religii i etyki nie są zajęciami, na które uczeń jest obowiązany uczęszczać, nieuzasadnione jest, aby roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z tych zajęć miała wpływ na średnią uzyskanych ocen" - czytamy.

Zapisy nowelizacji dotyczące prac domowych weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r.

Zapisy nowelizacji dotyczące ocen z religii i etyki wejdą w życie z dniem 1 września 2024 r., czyli z nowym rokiem szkolnym 2024/2025.