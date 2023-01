Światełko do Nieba w nowej formie - bez huku i fajerwerków - odbyło się na Placu Bankowym w Warszawie. Było punktem kulminacyjnym 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego hasło przewodnie to "Chcemy wygrać z sepsą!". Aktualnie na liczniku Orkiestry jest ponad 118 mln złotych.

Światełko do Nieba przybrało w tym roku formę pokazu świateł, muzyki i ognia.

Światełko do Nieba, zupełnie inne, takie, żeby było chwilą refleksji dla Was wszystkich. Tym światełkiem łączymy się ze wszystkimi, którzy potrzebują wsparcia, pomocy, ale którzy także biorą od nas naszą radość, nasz sposób patrzenia na świat - radosny, bez focha, przyjacielski, tulący nas wszystkich do serca - mówił Jerzy Owsiak - prezes zarządu Fundacji WOŚP.

W czasie Światełka do Nieba na ekranach wyświetlono m.in. obrazy z Ukrainy, a także wolontariuszy pomagających ukraińskim uchodźcom i obrazy z poprzednich finałów WOŚP.

W Warszawie studio, z którego transmitowano finał WOŚP, ustawiono na Placu Defilad. Na Placu Bankowym odbywają się koncerty; stamtąd też wystartował bieg "Policz się z cukrzycą".

Stołeczna policja poinformowała, że 31. Finał WOŚP przebiegał spokojnie i nie odnotowano żadnych incydentów.

Pieniądze zbierane podczas 31. Finału WOŚP zostaną przeznaczone na wyposażenie szpitali w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń. Chcemy walczyć z sepsą. To nie choroba, ale reakcja organizmu na zakażenie. Organizm się broni; aby ta walka była skuteczna, trzeba wyposażyć, według naszych szacunków, ponad 80 laboratoriów szpitalnych w sprzęt, który będzie bardzo szybko diagnozował i określał, jak można skutecznie leczyć pacjenta - mówił wcześniej prezes WOŚP Jerzy Owsiak.

Internetowe aukcje na rzecz WOŚP

Wydarzenia towarzyszące finałowi WOŚP odbyły się w wielu miastach w całej Polsce i poza jej granicami. Jak podali organizatorzy, sztaby powołano w 25 państwach na czterech kontynentach.

Akcji towarzyszą też prowadzone w sieci charytatywne aukcję . Nadal można na nich licytować m.in. gitarę Krzysztofa Zalewskiego , wizytę na planie serialu "Rojst Millenium" Jana Holoubka , wspólny rejs z aktorem Andrzejem Chyrą , a także wiele przedmiotów i spotkań ze znanymi ludźmi. To np. wspólna gra w Scrabble z Cezarym Pazurą.

Do północy 1 lutego 2022 r. można wpłacać pieniądze na rzecz WOŚP do e-Skarbonek, zakładanych przez firmy, celebrytów, ale też osoby prywatne.

Jaki sprzęt zostanie kupiony za zebrane pieniądze?

Za pieniądze zebrane w ramach 31. Finału WOŚP kupione będą m.in.: urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF; analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego; zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych; systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń i komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych.

Podczas zeszłorocznego finału zebrano ponad 224 mln zł. Pieniądze przeznaczono na zakup sprzętu okulistycznego dla dzieci.