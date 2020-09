Policjanci z Piły w Wielkopolsce zatrzymali 5 osób podejrzanych o składowanie ponad 105 ton niebezpiecznych odpadów. Zatrzymano również mężczyznę, u którego na posesji znaleziono ponad 20 sztuk padłej trzody chlewnej. Podejrzanym grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

O sprawie poinformował mł. asp. Jędrzej Panglisz z Komendy Powiatowej Policji w Pile (wielkopolskie). Jak tłumaczył, 28 wrzesnia policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą weszli na teren jednej z posesji w gminie Szydłowo.

Na miejscu funkcjonariusze znaleźli 100 zbiorników z różnego rodzaju substancjami. Łącznie składowano w nich ponad 105 ton odpadów. Po pobraniu próbek, biegły sądowy z zakresu ochrony środowiska potwierdził, że zgromadzone odpady stwarzają zagrożenie dla ludzi oraz środowiska - poinformował Panglisz.



Dodał, że działania na miejscu prowadziła także m.in. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Państwowej Straży Pożarnej w Pile, a także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.



Dodatkowo w innym budynku gospodarczym funkcjonariusze ujawnili padłą trzodę chlewną. Powiatowy Lekarz Weterynarii potwierdził, że niewłaściwe warunki w jakich przebywały zwierzęta oraz brak należytej opieki doprowadziły do ich zgonu. 29-latek został zatrzymany i usłyszał już zarzut znęcania się nad zwierzętami - wskazał Panglisz.



We wtorek w tej sprawie na terenie województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego zatrzymano 5 osób, które mają związek ze składowaniem szkodliwych odpadów. Trzy z nich zostały objęte dozorem policyjnym. Wobec dwóch mężczyzn śledczy będą wnioskowali o tymczasowe aresztowanie.



Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi kara do 5 lat więzienia.