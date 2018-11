Pomnik 1000-lecia Jazdy Polskiej zostanie odwrócony! Chodzi o 16-metrowy i 30-tonowy monument stojący na rondzie w pobliżu stacji metra - Politechnika. Jeźdźcy na koniach zwróceni są twarzami do Pola Mokotowskiego. Osoby wysiadające z metra i przejeżdżający kierowcy oglądają monument od tyłu.



Pomnik 1000-lecia Jazdy Konnej ma być obrócony o 135 stopni na północny wschód. By to było możliwe, monument trzeba było zdemontować.

O obróceniu jeźdźców galopujących na koniach zdecydowały względy estetyczne - tłumaczy szefowa rady Warszawy Ewa Malinowska Grupińska.

Pomnik jest ustawiony tak, że jak się jedzie główną arterią, to się patrzy na zady koni - wyjaśnia.

Do obrócenia 30-tonowego monumentu został do Warszawy sprowadzony specjalny dźwig. Operacja obracania pomnika ma zakończyć się w środę. Jej koszt to 110 tysięcy złotych.

Przemek Mzyk (j.)