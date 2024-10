Polska została zaskarżona do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Powodem złożenia skargi jest brak wdrożenia minimalnego podatku dochodowego na poziomie 15 procent.

Komisja Europejska zaskarżyła w czwartek Polskę, Hiszpanię, Portugalię i Cypr do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Powód? "Niewdrożenie drugiego filaru globalnej reformy podatkowej", czyli wprowadzenia minimalnego podatku dochodowego na poziomie 15 proc.



Komisja Europejska uzasadniła swoją decyzję tak, że wszystkie cztery państwa nie wdrożyły do prawa krajowego dyrektywy w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych. Dyrektywa weszła w życie 1 stycznia.



Filar drugi ma ograniczyć równanie w dół stawek podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z dyrektywą efektywna stawka opodatkowania dużych firm o łącznym rocznym obrocie w wysokości co najmniej 750 mln euro będzie musiała wynosić nie mniej niż 15 proc.



Komisja Europejska we wniosku przyznała, że władze czterech krajów, w tym Polski, "podejmują znaczne wysiłki, aby przyjąć krajowe przepisy wdrażające filar drugi".



Reformę podatkową poparło ponad 140 krajów na świecie.