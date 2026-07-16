Polska uzależniona od pracy Ukraińców. „Bez nich już się nie da”

RMF24

W Polsce oficjalnie pracuje 757,7 tys. obywateli Ukrainy. To niemal 68 proc. wszystkich cudzoziemców zatrudnionych w kraju – wynika z analizy agencji zatrudnienia Gremi Personal. „Bez cudzoziemców już nie da się zapewnić normalnego funkcjonowania produkcji, logistyki, budownictwa, sektora usług i rolnictwa” - ocenia założyciel Gremi Personal Jewgienij Kiriczenko. Jednocześnie rąk do pracy może zacząć brakować w samej Ukrainie.

Według najnowszych danych, Ukraińcy pozostają zdecydowanie największą grupą zagranicznych pracowników na polskim rynku pracy. Łącznie liczba legalnie zatrudnionych cudzoziemców przekroczyła już milion osób.

Zdaniem analityków Gremi Personal oznacza to, że zatrudnianie pracowników z zagranicy przestało być rozwiązaniem doraźnym, a stało się trwałym elementem funkcjonowania polskiej gospodarki.

Ponad milion pracowników zagranicznych to już nie reakcja na tymczasowy niedobór kadr, ale zmiana strukturalna polskiej gospodarki. Biznes przyzwyczaił się do funkcjonowania w warunkach, w których bez cudzoziemców już nie da się zapewnić normalnego funkcjonowania produkcji, logistyki, budownictwa, sektora usług i rolnictwa – ocenia założyciel Gremi Personal Jewgienij Kiriczenko.

Rywalizacja o pracowników z Ukrainy

Według ekspertów Gremi Personal sytuacja może mieć długofalowe konsekwencje nie tylko dla Polski, ale również dla Ukrainy. Po zakończeniu wojny kraj będzie musiał zmierzyć się z odbudową infrastruktury, gospodarki oraz skutkami zmian demograficznych. To będzie wymagało znacznych zasobów kadrowych.

Kiriczenko zwraca uwagę, że w tym samym czasie o pracowników będą konkurować także inne państwa Europy, m.in. Niemcy, Czechy i Polska.

W praktyce rozpocznie się rywalizacja o tę samą siłę roboczą – ocenia.

Zdaniem analityków Gremi Personal Ukraina nie przygotowała dotąd kompleksowych rozwiązań legislacyjnych ani praktycznych, które mogłyby zachęcić obywateli do powrotu na krajowy rynek pracy po zakończeniu wojny. Jeśli znaczna część Ukraińców pozostanie za granicą, może to utrudnić realizację projektów odbudowy kraju.

Zmiany na rynku pracy w Polsce

Równolegle zmieniają się także przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Od 8 lipca 2026 r. Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi wzmożone kontrole legalności zatrudnienia. W przypadku stwierdzenia, że osoba formalnie pracuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, choć faktycznie wykonuje obowiązki charakterystyczne dla stosunku pracy, inspekcja może nakazać przekształcenie takiej umowy w umowę o pracę.

Jednocześnie, jak wskazują wcześniejsze analizy Gremi Personal, rośnie zainteresowanie przedsiębiorców pracownikami tymczasowymi. Według firmy liczba zapytań o taką formę zatrudnienia wzrosła w kwietniu 2026 r. o 10 proc.

Gremi Personal to agencja zatrudnienia działająca na polskim rynku, specjalizująca się w rekrutacji i legalizacji pracy cudzoziemców, przede wszystkim obywateli Ukrainy. Firma współpracuje z przedsiębiorstwami m.in. z branży produkcyjnej, logistycznej, magazynowej, przetwórczej i e-commerce.