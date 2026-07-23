Polska przyspiesza. „Budujemy najsilniejszą armię w Europie”

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„Polska buduje siły zbrojne, które w 2030 r. będą najsilniejszą armią w Europie - buduje armię, która jest komplementarna i uzupełnia swoje zdolności” – podkreślił w czwartek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po podpisaniu umów o dofinansowanie kolejnych projektów w ramach programu PERUN.

Polska armia liderem Europy? MON wskazuje drogę: drony, innowacje i krajowa produkcja

Program PERUN to wspólna inicjatywa MON, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz NCBR. Jego celem jest wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii obronnych, wyposażenia wojskowego oraz innowacji w sektorze nauki i przemysłu.

"Perun" to imię dawnego gromowładnego słowiańskiego bóstwa - wojskowy Perun ma pociskami jak piorunami razić tych, którzy będą chcieli zaatakować Polskę. Rząd właśnie przeznaczył na ten program 753 mln złotych. Premier podpisał umowę z wojskiem na dofinansowanie 29 projektów.

Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił na konferencji prasowej, że polskie siły zbrojne mają być najsilniejszą armią w Europie do 2030 r. nie tylko pod kątem liczebności, ale też zdolności operacyjnych.

Jak mówił, już dziś w każdej jednostce, w każdym rodzaju sił zbrojnych są żołnierze operujący dronami.

Każdy żołnierz będzie przechodził takie szkolenie, które umożliwi zastosowanie dronów odpowiednich do jego kompetencji – zaznaczył.

„Bez dronów ani rusz”. Polska armia ma wejść na nowy poziom technologiczny

Kosiniak-Kamysz dodał, że „bez dronów i systemów antydronowych na nic nam się zdadzą wszystkie najlepsze nawet sprzęty wojsk lądowych, które są niewątpliwie potrzebne”.

Więc budujemy armię, która jest komplementarna, uzupełnia swoje zdolności i jest liderem tej części Europy już dzisiaj. Nie tylko w wydatkach, ale w gotowości i zdolnościach do operowania – podkreślił.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył też, że obecnie ponad 40 proc. sprzętu kupowane jest u polskich producentów, przy czym - jak wskazał - w chwili przejmowania rządów przez obecną koalicję było to 20 proc. Dodał, że ambicją rządu jest proporcja 50 na 50.