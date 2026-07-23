Polska przyspiesza. „Budujemy najsilniejszą armię w Europie”

Polska armia liderem Europy? MON wskazuje drogę: drony, innowacje i krajowa produkcja
Program PERUN to wspólna inicjatywa MON, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz NCBR. Jego celem jest wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii obronnych, wyposażenia wojskowego oraz innowacji w sektorze nauki i przemysłu.
"Perun" to imię dawnego gromowładnego słowiańskiego bóstwa - wojskowy Perun ma pociskami jak piorunami razić tych, którzy będą chcieli zaatakować Polskę. Rząd właśnie przeznaczył na ten program 753 mln złotych. Premier podpisał umowę z wojskiem na dofinansowanie 29 projektów.
Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił na konferencji prasowej, że polskie siły zbrojne mają być najsilniejszą armią w Europie do 2030 r. nie tylko pod kątem liczebności, ale też zdolności operacyjnych.
Jak mówił, już dziś w każdej jednostce, w każdym rodzaju sił zbrojnych są żołnierze operujący dronami.
Każdy żołnierz będzie przechodził takie szkolenie, które umożliwi zastosowanie dronów odpowiednich do jego kompetencji – zaznaczył.
„Bez dronów ani rusz”. Polska armia ma wejść na nowy poziom technologiczny
Kosiniak-Kamysz dodał, że „bez dronów i systemów antydronowych na nic nam się zdadzą wszystkie najlepsze nawet sprzęty wojsk lądowych, które są niewątpliwie potrzebne”.
Więc budujemy armię, która jest komplementarna, uzupełnia swoje zdolności i jest liderem tej części Europy już dzisiaj. Nie tylko w wydatkach, ale w gotowości i zdolnościach do operowania – podkreślił.
Kosiniak-Kamysz zaznaczył też, że obecnie ponad 40 proc. sprzętu kupowane jest u polskich producentów, przy czym - jak wskazał - w chwili przejmowania rządów przez obecną koalicję było to 20 proc. Dodał, że ambicją rządu jest proporcja 50 na 50.