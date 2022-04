Pomagamy mołdawskim partnerom w ich trudnej sytuacji. Polska będzie dobrym ambasadorem dla Mołdawii w Brukseli - zapewnił premier Mateusz Morawiecki szefową mołdawskiego rządu Natalią Gavrilitą. Po spotkaniu w Kancelarii Premiera Morawiecki i Gavrilita podpisali umowę o udzielenie Mołdawii pożyczki w wysokości 20 mln euro oraz międzyrządowy program wykonawczy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2022-2025.

Natalia Gavrilita i Mateusz Morawiecki / Radek Pietruszka / PAP

Jak przekazał już podczas konferencji prasowej polski premier, z szefową mołdawskiego rządu rozmawiał przede wszystkim o trudnej sytuacji w jej kraju i w naszej części Europy. Dzisiaj robimy wszystko, aby pomóc naszych partnerom mołdawskim w ich bardzo trudnej sytuacji, zarówno w odniesieniu do kryzysu związanego z uchodźcami, ale przede wszystkim kryzysu energetycznego i gospodarczego - oświadczył Morawiecki. Zwrócił też uwagę na uzależnienie Mołdawii od rosyjskich surowców energetycznych.

Premier wyraził zadowolenie z podpisania z szefową mołdawskiego rządu umowy o współpracy gospodarczej. Podkreślił, że Polska wyciąga do Mołdawii pomocną dłoń, udzielając długoterminowej pożyczki w wysokości 20 mln euro. Jestem przekonany, że w przyszłości w tej części Europy zapanuje pokój i bezpieczeństwo, i w normalnych okolicznościach Mołdawia będzie mogła się szybko gospodarczo rozwijać - dodał.

Zaznaczył, że bardzo potrzebne jest, by państwa UE dały Mołdawii nadzieję na przetrwanie i normalne funkcjonowanie w przyszłości. Dlatego w Brukseli Polska będzie dobrym ambasadorem dla Mołdawii w jej obecnych problemach i strategicznych wyzwaniach - zapewnił.

Morawiecki docenił jednocześnie wysiłki, które Mołdawia czyni na drodze do wspólnoty europejskiej.

"Domagamy się zaprzestania działań wojennych na Ukrainie"

Spotykamy się w momencie, kiedy wojna na Ukrainie przybiera dramatyczny obrót. Widzimy, co dzieje się w Buczy, Irpieniu, Hostomelu i w dziesiątkach innych miast. Dlatego domagamy się nie tylko zaprzestania wszystkich działań o charakterze zbrodniczym, zbrodni wojennych, ludobójstwa, ale także powołania międzynarodowej komisji ds. zbadania zbrodni rosyjskich na Ukrainie - oświadczył premier, oceniając, że Rosja dokonuje na Ukrainie ludobójstwa wobec ludności cywilnej.

Podkreślił, że Mołdawia i Polska zdają sobie sprawę, że przetrwanie suwerennej Ukrainy jest w interesie całej Europy. Oni tam walczą o demokrację, pokój i bezpieczeństwo wszystkich państw europejskich, a w szczególności wschodniej flanki UE, a także Mołdawii - dodał.

Gavrilita: Polska jest jednym z głównych filarów wparcia Mołdawii w UE

Szefowa mołdawskiego rządu po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim w Warszawie podziękowała za polską pomoc udzielaną jej państwu. Od momentu wybuchu wojny przyjmujemy uchodźców. Republika Mołdawii przyjęła już 390 tys. uchodźców. Prawie połowa uchodźców ukraińskich to dzieci. Populacja Mołdawii liczy 2,6 mln mieszkańców. Aż 4 proc. stanowią teraz uchodźcy. Zawsze mieliśmy otwarte granice dla wszystkich uchodźców - powiedziała Gavrilita.

Gavrilita zaznaczyła, że wielu spośród ok. 400 tys. uchodźców z Ukrainy pojechało do innych krajów, inni chcą pozostać w sąsiadującej z Ukrainą Mołdawii, by, gdy wojna się skończy, wrócić do kraju. Współpracujemy z partnerami zagranicznymi, by zapewnić im wszystko, czego potrzebują - zapewniła. Dodała, że jeśli uchodźcy mają rodziny lub przyjaciół w innych krajach, nie ma przeszkód, by dołączyli do swoich bliskich. Jest wielkie otwarcie ze strony wielu krajów, które przyjmują tych uchodźców - zaznaczyła.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Rumunii, która stworzyła specjalne korytarze - powiedziała.

Wyraziła wdzięczność za pomoc Polski na forum unijnym w sprawie zniesienia kwot ograniczających możliwości sprzedaży mołdawskich towarów na rynku UE. Polska jest jednym z głównych filarów wparcia Mołdawii w UE - powiedziała.

Podkreślała, że Ukraina jest bardzo ważnym partnerem gospodarczym Mołdawii, a wojna wpłynęła na kondycję ekonomiczną jej państwa. Codziennie musimy zmagać się z problemami. Wzrosły ceny. (...) Nasi przedsiębiorcy stracili dużo rynków zbytu - mówiła.

Gavrilita zauważyła, że Mołdawia 3 marca złożyła wniosek o przygotowanie do kandydowania do uzyskania członkostwa w UE. Jak podkreśliła, jej kraj nie jest jeszcze do tego przygotowany. Zapewniła jednak, że Mołdawia zrobić wszystko, co możliwe w tej kwestii.

Zwracamy się do państw członkowskich, aby przyjęły Mołdawię, Ukrainę i Gruzję do UE. (...) Idziemy drogą modelu europejskiego. Spoglądamy na ten model europejski z wielka nadzieją. Mam nadzieję, że również Mołdawia będzie kiedyś pełnym członkiem UE - zaapelowała Gavrilita.

Stwierdziła przy tym, że Polska jest dla Mołdawii wzorem państwa europejskiego. Podziękowała przy tym Polsce za udzielenie pożyczki.