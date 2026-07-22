Polska powiększyła swoje terytorium. To województwo zyskało najwięcej

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Polska powiększyła swoją powierzchnię o 433 hektary – tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Największe zmiany zaszły nad Bałtykiem, gdzie granice administracyjne dostosowano do nowych regulacji dotyczących wód terytorialnych. Co to oznacza w praktyce i który region najbardziej zyskał na tych zmianach?

Polska powiększa się nad Bałtykiem

Według najnowszego raportu GUS, w 2025 roku powierzchnia Polski wzrosła o 433 hektary.

Największy przyrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim, a szczególnie w powiecie sławieńskim.

To efekt zmian administracyjnych, które objęły głównie tereny nadmorskie i dostosowanie granic do tzw. linii podstawowej morza terytorialnego.

Zmiany powierzchni w woj. zachodniopomorskim wynikają z dostosowania granic jednostek terytorialnych wzdłuż wybrzeża morza Bałtyckiego do tzw. linii podstawowej morza terytorialnego - tłumaczy Główny Urząd Statystyczny.

Oznacza to, że część akwenów, które wcześniej nie były zaliczane do terytorium Polski, teraz oficjalnie stały się jej częścią.

Jak wskazuje money.pl, przykładem może być Gdańsk, którego granica jeszcze niedawno kończyła się na linii brzegowej, a obecnie została przesunięta do linii podstawowej morza terytorialnego. Dodatkowo w granicach miasta znalazły się morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej.

Kto jeszcze zyskał, a kto stracił?

Zmiany nie ograniczyły się tylko do Pomorza. Korekty granic objęły aż osiem województw, choć w większości przypadków były to niewielkie różnice – od 3 do 12 hektarów. Co ciekawe, w siedmiu województwach powierzchnia nieznacznie się zmniejszyła, również w granicach kilku hektarów.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Eksperci podkreślają, że z punktu widzenia praktycznego nie oznacza to większych zmian. Nowe hektary to głównie tereny wodne, które nie wpłyną bezpośrednio na codzienne życie mieszkańców.

Zmiany mają jednak znaczenie administracyjne i mogą mieć wpływ na przyszłe inwestycje czy zarządzanie terenami nadmorskimi.