Polska jest największym eksporterem świec wśród krajów UE - podaje Eurostat. Nasz kraj przoduje też w produkcji dyń.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W 2022 roku Polska wyeksportowała świece o wartości 922 mln euro (38 proc. całkowitego eksportu świec pod względem wartości), wyprzedzając Holandię (246 mln euro, 10 proc.) i Niemcy (205 mln euro, 8 proc.).

Eurostat podaje, że prawie jedna trzecia unijnego eksportu świec do krajów spoza UE trafiła do Wielkiej Brytanii (159 mln euro). Pozostałe kierunki eksportu to Stany Zjednoczone (80 mln euro) i Szwajcaria (72 mln euro).

Przy okazji Halloween, warto też zwrócić uwagę, że Polska jest głównym producentem dyń w Unii Europejskiej.

Eurostat, który, jak sam się chwali, odpowiada za publikację "wysokiej jakości europejskich statystyk", wyjaśnia, że publikacja informacji o dyniach jest ważna, bo "jest to pora, kiedy w UE zbiera się dynie i kiedy są one wykorzystywane do gotowania smacznych posiłków lub wycinania upiornych lampionów".

Z danych Eurostatu z 2021 roku wynikało, że Polska jest na podium, produkując 163 900 ton dyń rocznie. Wyprzedzamy pod tym względem Hiszpanię (143 850 ton), która jeszcze w 2018 dzierżyła palmę pierwszeństwa. Na trzecim miejscu plasuje się Francja (126 230 ton), potem Portugalia (121 060 ton) i Niemcy (86 890 ton). Publikowane dane pochodzą z 2020 r. Około 85 proc. wszystkich dyń w UE zostało wyprodukowanych w tych pięciu państwach członkowskich.

Polska dynią stoi, ale to nie my jesteśmy największym eksportem poza Unię. Tu plasujemy się za Hiszpanią, Portugalią, Francją i Holandią. Unia eksportuje głównie dynie do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, natomiast importuje głównie z Ameryki Południowej i Maroka.