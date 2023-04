W połowie marca departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 800 pocisków rakietowych AGM-114R2 Hellfire za szacowaną kwotę 150 mln dolarów - informowała wówczas Defense Security Cooperation Agency (DSCA), należąca do Pentagonu.

Jak podano w komunikacie DSCA, w skład pakietu, o który zawnioskowała Polska, wchodzi 800 pocisków Hellfire i cztery pociski szkoleniowe oraz wsparcie techniczne.

Proponowana sprzedaż spełni cele polskiego wojska dotyczące modernizacji zdolności, jednocześnie zwiększając interoperacyjność ze Stanami Zjednoczonymi i innymi sojusznikami - napisano w oświadczeniu.

AGM-114R2 to jeden z nowszych wariantów naprowadzanych laserowo precyzyjnych przeciwpancernych pocisków Hellfire. Są one najczęściej używane przez śmigłowce AH-64 Apache i drony MQ-9 Reaper. Polska zamówiła oba te systemy.

Do końca 2023 r. do 25 Brygady Kawalerii Powietrznej trafią pierwsze śmigłowce AW149, produkowane w PZL Świdnik. Uzbrojone m.in. w pociski Hellfire będą transportować żołnierzy i wspierać ich z powietrza, posłużą także do operacji ewakuacyjnych i poszukiwawczych.

Umowę na dostawę 32 śmigłowców podpisał na początku lipca 2022 r. wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak w zakładach PZL Świdnik - wchodzący w skład włoskiej grupy Leonardo zakład produkuje te maszyny. Umowa opiewa na ponad 8,2 mld zł. AW149 wraz z pakietem logistycznym mają zostać dostarczone Lotnictwu Wojsk Lądowych w latach 2023-2029 w konfiguracji odpowiadającej potrzebom polskich sił zbrojnych.