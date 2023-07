Premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia w Redzikowie podkreślał, że obrona polskiego nieba jest taką samą koniecznością, jak obrona polskiej ziemi. Zdajemy sobie sprawę z tego doskonale, dlatego prowadzimy bezprecedensowy program inwestycji zarówno w program obrony polskiego nieba, jak i obronę polskiej ziemi - mówił.

Dodał, że modernizacja polskiej armii, jej integracja w ramach systemu obrony NATO jest czymś bezprecedensowym. Czyni Polskę dzisiaj bezpieczniejszą niż kiedykolwiek wcześniej - wskazał.

Tutaj, dzisiaj, w Redzikowie, mieliśmy możliwość wysłuchać informacji na temat tarczy antyrakietowej. Tej tarczy, którą nasi poprzednicy w 2008 r. zarzucili poprzez politykę resetu z Rosją. Teraz tej kolejnej szansy Polska nie wypuszcza z ręki. Rząd PiS prowadzi skuteczne rozmowy, negocjacje i dzisiaj jesteśmy już właściwie w przededniu zakończenia tej wielkiej fazy realizacji tarczy antyrakietowej - oświadczył premier.

Jak podkreślił, "z ogromną dumą mogę powiedzieć, że i polscy specjaliści, którzy tutaj pracują, i amerykańcy (...) to jedni z najlepszych, jeśli nie najlepsi operatorzy broni antyrakietowej, tarczy antyrakietowej w całym systemie NATO". To bardzo pozytywna informacja, że mamy takich specjalistów, że jesteśmy częścią (...), creme de la creme, zaawansowanego systemu obrony przeciwrakietowej, obrony powietrznej - mówił.

Dodał, że jest to też jednocześnie wykonanie testamentu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który - jak mówił Morawiecki - stawiał na obronę przeciwrakietową.

Przekonaliśmy się, że Putin zachowuje się jak podwórkowy chuligan - boi się mocnych, mocnych i silnych nie rusza, atakuje słabszych, atakuje słabych. Dlatego nie żadna polityka resetu, dlatego nie żadna polityka ugłaskiwania czy polityka fikcyjnego dialogu de facto z Putinem - powiedział premier.

Jego zdaniem "tylko polityka zbrojenia, polityka silnej polskiej armii i modernizacji polskiej armii będzie naszą gwarancją bezpieczeństwa, w połączeniu z naszymi sojuszami, z naszymi sojusznikami amerykańskimi, sojusznikami z NATO". Jesteśmy dzisiaj w najsilniejszym sojuszu wojskowym w historii świata - podkreślił szef rządu.

"Polska daje Ameryce to bezpieczeństwo"

W Redzikowie, wraz z premierem Mateuszem Morawieckim, był ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Jak podkreślił amerykański dyplomata, to przykład ścisłej, jak nigdy dotąd, współpracy wojsk USA i polskiego. Możecie być tego świadkiem tu, w Redzikowie - stwierdził.

Wskazał, że "ten najnowocześniejszy obiekt wprowadza Polskę do systemu współzależności (...), do tarczy antyrakietowej, która chroni jego kraj". Brzezinski wyraził wdzięczność, że "Polska daje Ameryce to bezpieczeństwo".

Wskazał, że polska i amerykańska armia są teraz, jak nigdy przedtem, bardzo dobrze zintegrowane w swoich działaniach. Dlatego jesteśmy bezpieczni - zaznaczył.

Jak mówił ambasador USA, "naszą wspólną sprawą jest przyszłość Ukrainy". Musimy być razem z narodem ukraińskim - podkreślił.

Mark Brzezinski wskazał na ważną rolę, jaką Polska odgrywa w tym wsparciu. Naród ukraiński zwycięży - oświadczył. Wówczas, jak powiedział, zapewnimy, by Ukraina rozkwitała. Polska będzie w bardzo dobrym położeniu z powodu swojej lokalizacji geostrategicznej i w wyniku całej pracy, którą włożył naród polski, pomagając uchodźcom - podkreślił.