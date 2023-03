Konstrukcja w bazie obrony przeciwrakietowej Aegis Ashore w Redzikowie została zakończona i zacznie funkcjonować w tym roku - oznajmił dyrektor Agencji Obrony Przeciwrakietowej (MDA) wiceadmirał John Hill. Przedstawiciel Pentagonu powtórzył przy tym, że system nie jest zaprojektowany na ochronę przed rakietami z Rosji.

Baza w Redzikowie fot. U.S. Navy Lt. Amy Forsythe, Public Affairs Officer / Domena publiczna /

Skończyliśmy konstrukcję, co było głównym krokiem w kierunku instalacji systemu bojowego i testowania. Testy trwają w tym momencie - powiedział wiceadmirał John Hill, pytany podczas briefingu prasowego o status prac w Redzikowie.

Jak dodał, testowanie systemu zakończy się na przełomie lata i jesieni. Potem baza musi uzyskać akceptację Szefa Operacji Morskich, Dowództwa Europejskiego USA i NATO.

Nie kontroluję tych trzech ostatnich części, ale dotrzemy do tego, co nazywa się deklaracją zdolności technicznych w dalszej części roku. Więc będzie ona funkcjonalna, by prowadzić obronę kraju i kontynentu europejskiego przeciwko rakietom balistycznym - powiedział szef MDA.

Zapewnił przy tym, że baza w Redzikowie nie ma służyć przechwytywaniu rakiet z Rosji, lecz np. z Iranu.



Otwarcie bazy w Redzikowie, będącej lądową częścią morskiego systemu Aegis, było wielokrotnie przekładane. Inny lądowy element tarczy, baza w rumuńskim Deveselu funkcjonuje od 2016 r.