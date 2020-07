Policja decyduje o przerwaniu realizacji systemu łączności TETRA - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Krzysztof Zasada. To reakcja na orzeczenie sądu, który unieważnił umowę ws. systemu z Motorolą.

Chodzi o zamówienie warte 150 milionów złotych zlecone Motoroli przez policję z wolnej ręki. Stało się to po unieważnieniu przetargu przez sąd.



Jak wynika z nieoficjalnych informacji naszego reportera, Komenda Główna Policji tymczasowo rezygnuje z systemu TETRA. Środki na jego budowę policja ma zaplanowane do końca tego roku.



Po orzeczeniu sądu, zostają przerwane wszystkie przygotowania do uruchomienia tej formy łączności, a także kolejne przetargi związane z unieważnioną przez sąd umową z Motorolą. Pieniądze mają zostać przesunięte na inne cele.



Jak usłyszał reporter RMF FM od jednego z wysokich rangą oficerów Komendy Głównej Policji - rozpatrywanych jest kilka scenariuszy, które mają zostać uruchomione, ale dopiero w przyszłym roku.

Chodzi o to, by do służby trafił jednak ten system bezpiecznej łączności - dodaje nasz rozmówca. Ostateczna decyzja w sprawie tych działań zapadnie jednak dopiero, gdy szefostwo policji, przeanalizuje uzasadnienie sądu, o które już wystąpiło.