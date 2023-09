Wypadek z udziałem radiowozu w okolicach Rajgrodu na Podlasiu. Doszło do niego podczas policyjnego pościgu za autem, które nie zatrzymało się do kontroli. Samochody wypadły z drogi. Do szpitala trafił kierowca ściganego pojazdu i dwóch policjantów.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock Przed północą w Grajewie 26-letni kierowca bmw nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i zaczął uciekać w stronę Rajgrodu. Policjanci ruszyli za nim w pościg. 26-latek - jak podał rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa - "w trakcie ucieczki nie reagował na polecenia do zatrzymania". Podczas pościgu w okolicach Rajgrodu auta wypadły z drogi. Bmw dachowało. Do szpitala trafił kierowca auta i dwóch policjantów, którzy jechali radiowozem.



Okazało się, że kierowca bmw był poszukiwany. W tej chwili policjanci ustalają wszelkie okoliczności i przebieg całego zdarzenia - mówi Krupa.