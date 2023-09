Dzisiaj, 20 września policja przeprowadzi ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą „Prędkość”, których celem jest egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości. Dodał, że działania będą prowadzone w ramach corocznej europejskiej kampanii "Roadpol Safety Day 2023".

/ Policja /

Podkomisarz Marcin Sulik z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji podkreślił, że podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności, w dniach od 16 do 22 września w większości europejskich krajów prowadzone są działania pod nazwą "Roadpol Safety Days 2023".





Działania prowadzone przez policjantów ruchu drogowego ukierunkowane są na dążeniu do założeń zgodnych z wizją +zero+, czyli zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Środa jest kluczowa, ponieważ w tym dniu oczekuje się symbolicznego uzyskania wizji +zero+ dzięki wspólnym działaniom na całym kontynencie - wyjaśnił podkomisarz.

W ramach działań w środę na polskich drogach policjanci będą prowadzić akcję "Prędkość". Funkcjonariusze będą mierzyć prędkość pojazdów, sprawdzać stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów, ale przede wszystkim będą bardziej widoczni na drogach.

W akcję "Prędkość" włączą się również policyjne grupy SPEED.

Limity prędkości

Policja przypomina wszystkim kierowcom, że w Polsce obowiązują następujące limity prędkości: w obszarze zabudowanym (50 km/h) i w strefach zamieszkania (20 km/h).

Natomiast poza obszarem zabudowanym: droga jednojezdniowa (90 km/h), droga dwujezdniowa (100 km/h). Z kolei na drogach ekspresowych: droga jednojezdniowa (100 km/h), droga dwujezdniowa (120 km/h) i autostrady (140 km/h)