Mazowieccy policjanci rozbili grupę, która wykorzystując metodę na tzw. walizkę, kradła ekskluzywne samochody sportowe. Mundurowi odnaleźli dziuplę, gdzie pojazdy były demontowane. 5 członków grupy już trafiło do aresztu. Grozi im do 10 lat więzienia.

Kilka dni temu na terenie gminy Stawiguda w powiecie olsztyńskim doszło do kradzieży dwóch drogich samochodów. Jeden z nich, to mercedes stuningowany przez znaną firmę, o wartości ponad 700 tys. zł, a drugi, to audi A6 o wartości przekraczającej 100 tys. zł. Przestępcy w obu kradzieżach wykorzystali - nazywane "walizką" - urządzenie, które służyło im do przechwycenia sygnału z klucza zbliżeniowego do auta. Po "odebraniu" takiego sygnału, wyjeżdżali z posesji kradzionym samochodem.

Już w kilka godzin później policjanci z Radomia trafili do dziupli na terenie powiatu makowskiego. Na jednej z posesji znaleźli oba skradzione samochody. Mercedes był już częściowo zdemontowany. Policjanci na gorącym uczynku przestępstwa zatrzymali 5 mężczyzn (34-39 lat). Cała piątka trafiła do policyjnego aresztu, a później do Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu, gdzie usłyszeli zarzuty paserstwa mienia o znacznej wartości, za które grozi im do 10 lat więzienia. Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Na czym polega metoda "na walizkę?"

Urządzenie, którym często posługują się złodzieje w tym sposobie kradzieży przypomina właśnie walizkę. Złodzieje nie ograniczają się tylko do kradzieży np. w momencie, gdy właściciel wyjdzie z auta i pójdzie na zakupy, ale działają również w okolicach domów. Liczą na to, że kierowca położył kluczyk w miejscu, gdzie uda się go wykryć z zewnątrz - np. blisko drzwi czy okna.

Żeby chronić się przed tą metodą kradzieży, nie należy kłaść kluczyków przy wejściu, w przedpokoju, na parapecie czy nawet przy ścianie zewnętrznej budynku. Najlepiej włożyć kluczyk do metalowego pudełka, specjalnego pokrowca, czy zawinąć w folię aluminiową.

Dobrze kupić specjalne etui lub inne opakowanie na kluczyk zbliżeniowy do auta, które tłumi sygnały radiowe i zmniejsza ryzyko przechwycenia przez złodziei sygnału emitowanego przez kluczyk.