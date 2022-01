Policjanci z Choszczna i Stargardu po zgłoszeniu od męża rodzącej kobiety eskortowali ich samochód do szpitala w Szczecinie. Wkrótce po dotarciu na miejsce na świat przyszła Zosia.

Zdj. ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Oficer dyżurny otrzymał nietypowy telefon od mężczyzny, który poinformował, iż jedzie drogą krajową numer 10 w kierunku Szczecina i wiezie swoją ciężarną żonę, u której rozpoczęła się akcja porodowa - poinformowała rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie sierż. szt. Magda Keplin.



Mężczyzna poprosił dyżurującego policjanta o pomoc w sprawnym dotarciu do szpitala, gdyż obawiał się, że nie zdąży dojechać na czas do szpitala. Do eskorty skierowano funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę w rejonie DK 10.



Funkcjonariusze ruszyli do akcji i pilotowali pojazd z rodzącą kobietą do miejscowości Krąpiel. Tam pilotaż przejęli funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, którzy eskortowali pojazd do szpitala w Szczecinie - dodała sierż. szt. Magda Keplin.



Kobieta po kilku minutach od dotarcia do szpitala urodziła dziewczynkę.



Szczęśliwy tata dziecka poinformował nas, że Zosia, bo tak ma na imię dziewczynka, która przyszyła na świat oraz jej mama czują się dobrze - poinformowała sierż. szt. Magda Keplin.



Rodzice pochodzą z Będlina w powiecie drawskim, cała trasa, która pokonali do szczecińskiego szpitala to ponad 130 km.