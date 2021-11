Wylegitymowano 367 osób, 13 osób zostało ukaranych mandatem, 11 osób zostało zatrzymanych - poinformował konferencji rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak, podsumowując interwencje, związane z wydarzeniami z okazji 11 listopada.

Według organizatorów, w marszu wzięło udział ponad 100 tysięcy osób / Piotr Szydłowski / RMF FM

Łącznie wylegitymowano 367 osób, 13 osób zostało ukaranych mandatem karnym, 11 zostało zatrzymanych - powiedział Marczak. Jak podkreślił "są to m.in. wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu, ale to też wykroczenia związane chociażby z niewykonywaniem poleceń funkcjonariusza". Dodał, że wystawiono 11 wniosków o ukaranie do sądu, 11 osób zatrzymano. Przede wszystkim są to osoby, które posiadały narkotyki, przede wszystkim marihuanę - zaznaczył rzecznik. Pozostałe zatrzymane osoby to pojedyncze przypadki, czy to znieważenia policjanta, czy to naruszenia nietykalności - dodał.



Wyjaśnił też, że te zatrzymania miały miejsce już od wczesnych godzin porannych i wynikały z prowadzonych działań.



Cytat Wczorajsze wydarzenia na ulicach Warszawy były dość spokojne i bezpieczne. Nie odnotowano poważniejszych incydentów, aczkolwiek dzisiaj jest kolejny dzień, gdy analizujemy materiał, który został przez nas zgromadzony. podsumował Sylwester Marczak.

Rzecznik KSP pytany był o czwartkowe incydenty, podczas których spalona została flaga Niemiec i zdjęcie Donalda Tuska . Mamy zabezpieczone materiały, które są przekazywane w zależności od tego, z jaką sytuacją mamy do czynienia, a przede wszystkim, w jakim rejonie miało miejsce to zdarzenie. Jak wyjaśnił, czwartkowe zgromadzenia i Marsz Niepodległości odbywały się w kilku miejscach, nie tylko na terenie jednej komendy rejonowej Policji. Dlatego też, wszystko uzależnione jest od tego, na jakim terenie doszło do popełnienia danego czynu i taka komenda będzie się tymi postępowaniami zajmowała.

ZOBACZ RELACJĘ Z CZWARTKOWEGO MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE>>>





Marsz Niepodległości państwową uroczystością

W czwartek 11 listopada odbył się Marsz Niepodległości, który wyruszył z ronda Dmowskiego i dotarł na błonia Stadionu PGE Narodowego. Marsz Niepodległości był największym zgromadzeniem organizowanym w 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Według organizatorów, w marszu wzięło udział ponad 100 tysięcy osób.



Za organizację marszu odpowiadały środowiska narodowe, jednak w tym roku - aby umożliwić jego legalne przejście - nadano mu status formalnego zgromadzenia organizowanego przez władze publiczne.

Powodem była tocząca się w sądach sprawa rejestracji marszu jako zgromadzenia cyklicznego, w której zapadły orzeczenia niekorzystne dla jego organizatorów. Hasłem tegorocznego marsz było "Niepodległość nie na sprzedaż".