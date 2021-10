Mimo wcześniejszych zapowiedzi ​funkcjonariusze oddziałów zwartych podczas zabezpieczania obchodów Święta Niepodległości będą anonimowi. Wciąż nie wprowadzono identyfikatorów numerycznych dla członków tej formacji.

Policja podczas zeszłorocznego Marszu Niepodległości / Leszek Szymański / PAP

Wbrew szumnym zeszłorocznym zapowiedziom szefostwa policji ciągle nie wprowadzono identyfikatorów numerycznych dla członków tej formacji. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, funkcjonariusze oddziałów zwartych podczas zabezpieczania obchodów Święta Niepodległości będą ponownie anonimowi.

Trwa przerzucanie się odpowiedzialnością za tę sytuację policji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rzecznik mundurowych Mariusz Ciarka przyznaje, że nie udało się wprowadzić zapowiadanych zmian. Twierdzi jednak, że to nie jego formacja jest temu winna.

Te prace są cały czas prowadzone, przechodzą procesy legislacyjne, uzgodnienia międzyresortowe i te prace, za które już policja nie jest odpowiedzialna, prowadzone są przez MSWiA - powiedział Ciarka.

Wszystkim nam, zarówno policjantom jak i MSWiA zależy na tym, by te przepisy weszły w życie jak najszybciej - dodaje.



Zapowiedzi zmian pojawiły się już w zeszłym roku po zajściach z udziałem policjantów prewencji w Warszawie, których prokuratura podejrzewa o przekroczenie uprawnień, gdy bili pałkami przypadkowych ludzi. Chodziło o to, by można było ustalić, który z funkcjonariuszy dopuszcza się łamania prawa. Do tej pory konkretnych osób nie ustalono.





Zeszłoroczny Marsz Niepodległości

Zeszłoroczny Marsz Niepodległości w Warszawie 11 listopada był bardzo niespokojny. Policja informowała o zatrzymaniu kilkudziesięciu osób i licznych mandatach.

Z drugiej strony policji zarzucano się brutalność, naruszanie nietykalności dziennikarzy i ranienie gumową kulą m.in. fotoreportera "Tygodnika Solidarność".

Uczestnicy marszu publikowali w internecie liczne filmy m.in. ze stacji PKP Warszawa Stadion. Widać na nich, jak policjanci przy pomocy pałek atakują ludzi. Funkcjonariusze zapewniają, że wcześniej kibice i narodowcy ich sprowokowali, m.in. obrzucając kamieniami.